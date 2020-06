Seat MÓ – Urbane e-Mobilität

Im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier gaben die Spanier den Startschuss für Seat MÓ, der neuen Marke für urbane Mobilitätslösungen. Bei der Feier unterstrich der Vorstandsvorsitzende der Seat S.A., Carsten Isensee, die Bedeutung des neuen Veranstaltungsortes, sowohl als Hauptsitz in Barcelona als auch als Kulturzentrum für die Einwohner der Stadt. Carsten Isensee erklärte: „Die Casa Seat ist nicht nur eine Hommage an unsere Heimatstadt. Dieses symbolträchtige Gebäude ist auch der Ort, von dem aus wir in die Zukunft blicken. Hier im Herzen Barcelonas sind wir zu Hause und hier soll ein innovativer Anlaufpunkt entstehen, der neue Maßstäbe in Sachen urbane Mobilität setzt.“

Seat MÓ – die urbane Mobilität von morgen

Die Art, wie wir uns zukünftig durch den Großstadtdschungel bewegen, wird sich grundlegend ändern. Passend zu diesem Wandel verkündete Wayne Griffiths spannende Neuigkeiten. Unter dem Namen Seat MÓ soll künftig die urbane Mobilitätsstrategie von Seat vorangetrieben werden. Der Schwerpunkt wird dabei auf Produkten und Dienstleistungen im Bereich Mikromobilität liegen. Auch die ersten vollelektrischen Mobilitätslösungen der neuen Marke wurden offiziell vorgestellt: der MÓ eScooter 125 und der MÓ eKickScooter 65.

Wayne Griffiths erklärte dazu: „Seat MÓ wird sich auf das Produkt- und Dienstleistungsportfolio im Bereich Mikromobilität konzentrieren. DieCasa Seat wird dabei Mittelpunkt dieser Aktivitäten sein. Die Stadt Barcelona wirkt nun an der Entwicklung und Erprobung neuer urbaner Mobilitätslösungen mit, die später in große Teile der Welt exportiert werden.“

