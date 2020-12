Seat: Motoren-Tests unter Extrembedingungen

Motoren-Tests, selbst unter Extrembedingungen, kann Seat im neuen Motorentest-Zentrum durchführen. In Martorell kann Seat bis zu 14.300 Motorprüfungen jährlich durchführen. Für alle Arten von Verbrennungs-, Elektro-, Hybrid- und Erdgasaggregaten. Und das auch unter Extrembedingungen. Von minus 40 bis plus 65 Grad und bis zu 5.000 Höhenmeter. Eine Klimakammer bietet diese Möglichkeiten.

Im automatischen Turmparksystem warten bis zu 27 Fahrzeuge unter optimalen Temperaturbedingungen von 23 Grad auf den Test. Auch mobile Emissionsmessgeräte kommen zum Einsatz. Beim simulierten Fahrzeugeinsatz unter Realbedingungen.

Außerdem gibt es einen Dauerlaufprüfstand. Auf dem sind Prototypen und Fahrzeuge bis zu 200.000 Kilometer ohne Pause unterwegs. Unter ständiger Analyse der Motorleistung. Im neuen Testzentrum von Seat, in dem Motoren-Tests unter Extrembedingungen möglich sind, arbeiten 200 Mitarbeiter. In drei Schichten, sechs Tage pro Woche. Sie sind damit auch verantwortlich für die Freigabe neuer Motorprojekte verschiedener Marken der Volkswagen Gruppe. Kommenden April nimmt Seat auch ein über 1.500 m² großes Batterie-Testlabor in Betrieb. Es wird ebenfalls mit Klimakammern für Extremtests ausgestattet sein.

