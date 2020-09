Seat – Neuer Vorstandsvorsitzender

Wayne Griffiths wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 neuer Vorstandsvorsitzender der Seat S.A. Das hat der Aufsichtsrat des spanischen Unternehmens unter Vorsitz von Herbert Diess, dem Vorstandsvorsitzenden des Volkswagen Konzerns, beschlossen.

Seine Ämter als CEO der Marke Cupra und bis auf weiteres als Vorstand für Vertrieb und Marketing des Unternehmens wird Griffiths weiterhin ausführen. Carsten Isensee fungiert weiterhin als Vorstand für Finanzen und IT. Isensee hatte das Amt des Vorstandsvorsitzenden zusätzlich kommissarisch übernommen. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Seat, Herbert Diess, wies darauf hin, dass „Wayne Griffiths einer der qualifiziertesten Manager des Konzerns ist. In den vergangenen vier Jahren hat er den Absatz von SEAT auf Rekordniveau getrieben und die Entwicklung der neuen Marke Cupra geleitet. Er hat meine volle Unterstützung, und ich bin überzeugt, dass seine Zeit als Vorstandvorsitzender von Seat ein Erfolg werden wird.“ Herbert Diess bedankte sich auch bei Carsten Isensee für seinen Einsatz als kommissarischer Vorstandsvorsitzender, der „in anspruchsvollen, von den Auswirkungen von COVID-19 geprägten Monaten Führung und Verantwortung übernommen und die Geschäftskontinuität gewährleistet hat.“

Griffiths kam 2016 als Vorstand für Vertrieb und Marketing zu Seat und hat das Unternehmen maßgeblich weiterentwickelt. In den vergangenen drei Jahren und bis zum ersten Quartal 2020 (vor der COVID-Periode) war Seat die am schnellsten wachsende Marke in Europa. Mit Griffiths an der Spitze des Vertriebs und der bisher größten Produktoffensive stellte Seat mit einer Steigerung von mehr als 40 % zwischen 2016 und 2019 einen neuen Absatzrekord auf. Der neue Vorstandsvorsitzende gehört auch zu den Gründern der Marke Cupra und des neu geschaffenen Seat Mó.

