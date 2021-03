Seat Österreich – „Importer of the Year 2020“

Riesenerfolg für Seat Österreich – die Auszeichnung zum „Importer of the Year 2020“. Erstmals konnte das Importeursteam von Seat Österreich diesen Award gewinnen. Die Kriterien für die Vergabe des Preises: Vertriebs- und Servicekennzahlen. Weiters Markenimage, Markenbekanntheit, Kundenzufriedenheit und -loyalität.

Im Rahmen einer digitalen Veranstaltung übergab der Präsident von Seat und Cupra, Wayne Griffiths, den Preis. An den Geschäftsführer von Seat Österreich, Wolfgang Wurm. Griffiths: „Dieses Team zeichnet sich durch Leidenschaft, Entschlossenheit, Leistung und Innovation aus. Im Jahr 2020 gelang es, einen Rekordmarktanteil von 6,4% zu erreichen. Und Seat damit als drittgrößte Marke des Landes zu positionieren. Außerdem haben sie hart daran gearbeitet, ein innovatives Gastro-Konzept für den Einzelhandel zu eröffnen. Mit einer perfekten Präsentation der Marken Seat und Cupra.“

Seat ist weltweit in 75 Märkten aktiv. Umso bedeutender ist der Gewinn. Wolfgang Wurm: „Diese erstmalige Auszeichnung zum Importer of the Year 2020 für Seat Österreich ist eine große Ehre. Und die Bestätigung für unsere kontinuierlich erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre. Mein Dank geht an das gesamte Team von Seat Österreich und alle Händler- und Servicepartner. Die vertrauensvolle Arbeit mit unseren Kollegen in Barcelona und der gute Kontakt unserer Händler- und Servicepartner zu unseren Kunden sind zwei wichtige Bausteine für unseren erfolgreichen Weg, Und den wir bestreiten weiterhin gemeinsam.“

Rekordjahr für S eat Österreich

Seat hat in Österreich im Jahr 2020 ein Rekordjahr mit einem Marktanteil von 6,4 Prozent erreicht. Damit ist man am Marktanteil gemessen erfolgreichstes Exportland weltweit. Nur Spanien, das Heimatland von Seat hat mit 8,6 % einen höheren Marktanteil. Insgesamt wurden in Österreich 16.041 Neufahrzeuge von Seat und Cuprs zugelassen. Bedeutet den dritten Platz am österreichischen Automobilmarkt.

