Seat – Ordentlich im Plus

Seat ist im Juli mit einem neuen Rekord in die zweite Jahreshälfte gestartet. Damit ist Seat weiter ordentlich im Plus. Nachdem bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres das höchste Absatzvolumen der Unternehmensgeschichte erzielt wurde, stiegen die weltweiten Auslieferungen des auch im Juli um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auf insgesamt 55.200 verkaufte Fahrzeuge weltweit.

Im laufenden Jahr kommt die spanische Seat somit bisher auf die Rekordzahl von bislang 369.500 verkauften Fahrzeugen. Das entspricht einem Plus von 7,8 Prozent im Vergleich zum Zeitraum Januar bis Juli 2018 (342.700). Darüber hinaus meldet auch die Performance-Marke Cupra ein signifikantes Wachstum seit Jahresbeginn: Von Januar bis Juli 2019 verkaufte die neue Marke 15.100 Fahrzeuge – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung von 70,9 Prozent.

Für Deutschland etwa meldet Seat per Ende Juli mehr als 84.084 Neuzulassungen. Und damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum über eine Zuwachsrate von 11,4 Prozent. In Spanien verkaufte Seat 2019 bisher 74.600 Fahrzeuge. Man bleibt mit einem Plus von 2,2 Prozent die führende Marke im Markt.

