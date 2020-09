Seat – Qualifizierung in Elektromobilität

Die spanische VW-Tocher Seat bietet seinen Mitarbeitern ein Ausbildungsprogramm zum Thema Elektromobilität.

Mitarbeiter werden im Electromobility Learning Center (eLC) in Martorell künftig hinsichtlich der Antriebstechnologie, Mechanik und Sicherheit qualifiziert. Bisher hat das Unternehmen allen Mitarbeitern die Teilnahme an einem Onlinekurs zu Elektrofahrzeugen angeboten. Das neue Zentrum bietet informative Schulungen mit allgemeinem Wissen zu Elektrofahrzeugen für alle Mitarbeiter. Diese werden in vielfältigen Ad-hoc-Schulungen auf den Bau von Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen vorbereitet. 2019 hat Seat in unterschiedlichen Projekten und Bereichen rund 23 Millionen Euro für die Fortbildung seiner Mitarbeiter bereitgestellt. Das entspricht einer Investition von 1500 Euro pro Person.

