Seat Tarraco im JE-Design

Punktgenau zum Verkaufsstart des Seat Tarraco bringt JE Design ein Individualisierungsprogramm. Dazu gehören unter anderem Leichtmetallfelgen, Tieferlegungsfedern und ein Ladekantenschutz. Das Programm wird sukzessive erweitert. Leistungssteigerungen für den Zwei-Liter-Benziner und den Zwei-Liter-Diesel sind in Vorbereitung. JE Design will dabei die Leistung der Motoren von jeweils 190 PS auf 228 PS optimieren.

Zum Start beinhaltet das Programm für den Tarraco ein Spurverbreiterungskit für die serienmäßigen 17, 18, 19 und 20 Zoll-Räder. Mit entsprechenden Radsicherungen. Damit wächst die Spur um 20 Millimeter pro Achse vorne und 34 Millimeter pro Achse hinten.

Das Kit von JE Design mit Befestigungsmaterial ist in Silber oder in Schwarz zu haben. Erhältlich sind auch die Leichtmetallfelgen Twin Five Spoke. In der Dimension 8,5 x 20 Zoll in glänzendem Schwarz mit poliertem Rand zusammen mit der Originalbereifung in 235/45 R 20. Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung DCC sind Tieferlegungsfedern erhältlich. Die bringen den Tarraco der Straße um 35 Millimeter näher. Im Programm ist außerdem ein Ladekantenschutz von JE Design. Der geht über beide Kanten und in den Farben Silbermatt oder Schwarzglanz erhältlich.

