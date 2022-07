Seat Tarraco mit Xperience Ausstattung

Das SUV-Flaggschiff der Marke, der Seat Tarraco, ist nun auch mit der Xperience Ausstattung zu haben. Sie verleiht dem SUV sowohl außen als auch innen einen neuen Look. Außen präsentiert sich der Seat Tarraco Xperience mit einem neu gestalteten, matt verchromten Kühlergrill und neuen optionalen 20-Zoll-Leichtmetallrädern in der Farbe Nuclear Grey.

Innen wartet der Seat Tarraco Xperience mit Bezügen aus Stoff und „Dinamica“ auf, einem strapazierfähigen Mikrofasergewebe. Ziernähte an den Armlehnen der Mittelkonsole und der Türverkleidungen sollen das wertige Ambiente unterstreichen. Ebenso wie die neuen Türverkleidungen. Dazu kommen Akzente für das Armaturenbrett und in frischen Farben abgesetzte Innenraumdetails. Außerdem der Xperience-Schriftzug an der Türschwelle. (aum)

Der Seat Tarraco Xperience ist als 5- und 7-Sitzer mit verschiedenen Antriebstechnologien erhältlich. Er ist bereits bestellbar. Der Einstiegspreis beim Tarraco liegt bei der Austria Edition abzüglich möglicher Porsche Bank Boni bereits bei 29.990 Euro. Der Seat Tarraco mit der neuen neue Ausstattung Xperience ist ab 38.972 Euro verfügbar.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp