Seat – Zwei Sondermodelle für FR

Seat bietet ab 2020 zwei neue Sondermodelle in der „Black Edition“.

Der Seat Ateca FR „Black Edition“ basiert auf der Ausstattungslinie FR und ist für alle Motoren erhältlich, die innerhalb dieser Ausstattungslinie verfügbar sind. Die „Black Edition“ bietet zusätzlich zur FR-Variante unter anderem 19-Zoll-Leichtmetallräder, schwarz lackierte Außenspiegelgehäuse, Dachreling, Kühlergrill und Seitenfensterleisten. Ebenfalls ist Navigationssystem, Beats-Audio-Soundsystem, Anschlussbox in der Mittelkonsole, virtuelles Cockpit und die adaptive Fahrwerksregelung DCC mit dabei.

Neu ist auch die FR „Black Matt Edition“ für die CNG-Ausführungen des Seat Leon und des Seat Leon Sportstourer. Sie war bisher den herkömmlichen Diesel- und Benzin-Varianten vorbehalten. Die Ausstattung der „Black Matt Edition“ bei den TGI-Modellen ist nahezu identisch mit den anderen Motorisierungen. Diese umfasst zusätzlich zu den herkömmlichen FR Varianten 18-Zoll-Leichtmetallräder, Außenspiegelgehäuse und Frontgrillrahmen lackiert in „Black Matt“, Dachreling in Schwarz (für den Seat Leon Sportstourer), Panorama-Glasschiebedach, Alcantara-Paket in Schwarz, Licht-und Sicht-Paket sowie das Business-Plus-Paket mit DAB+, Full Link und Navigation. Einzige Ausnahme ist das Virtual Cockpit.

