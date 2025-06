Seeschifffahrt wird umweltverträglicher

Die CO2-Emissionen der Schifffahrt lassen sich laut Forschern der University of Southern California https://www.usc.edu/ des California Institute of Technology https://www.caltech.edu/ – Caltech – und des Start-ups Calcarea https://calcarea.com/ um 50 Prozent senken – ohne am Antrieb mit Verbrennungsmotoren für Schweröl und Diesel etwas zu ändern. Das neue System wandelt das CO2 aus dem Abgas in Natriumhydrogencarbonat um, besser bekannt als Natron und Hauptbestandteil von Backpulver.