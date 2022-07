Senner Tuning: Toyota GR Yaris „Race Edition“

Die Tuning-Techniker von Senner Tuning helfen mit dem Tuning Package „Race Edition“ dem Mini-Heißsporn Toyota GR Yaris nochmals auf die Sprünge. Kein Zweifel: Toyota Gazoo Racing transferiert das im Motorsport gewonnene Know-how auch unmittelbar in den Straßenverkehr. Jüngstes und aktuell beeindruckendes Beispiel dafür ist der GR Yaris. Er ist das definitiv heißeste Eisen der aktuellen Hot Hatch-Riege. Aber Senner Tuning beweist mit der „Race Edition“ – da geht noch mehr beim Toyota GR Yaris.

Senner pusht die Leistung

So pusht das über 30 Jahre Tuning-Erfahrung verfügende Team die Leistung des Dreizylinder-Turbomotors mittels seines Senner-High Performance-Kits von werksseitigen 261 PS und 360 Nm auf nun satte 351 PS und 435 Newtonmeter. Die Leistungssteigerung beinhaltet nicht nur die Bearbeitung des Motorkennfeldes im Original-Steuergerät. Sondern unter anderem auch einen Wagner Competition-Ladeluftkühler samt Charge Pipe und Boost Pipe. Und eine HJS-Sport-Downpipe samt 300-Zellen-ECE-SportKatalysator, an die sich eine Milltek Sport-Abgasanlage mit Carbon-Endrohren anschließt.

Japan-Expertise

Bereits in den vergangenen Jahrzehnten beschäftigen sich Benno Senner und seine Crew besonders intensiv mit dem Tuning japanischer Fahrzeuge, woraus sie eine umfangreiche Japan-Tuning Expertise schöpfen. So stammen auch die von ihnen für den GR Yaris gewählten Leichtmetallfelgen aus dem Sortiment einer japanischen Felgenmanufaktur. Man hat die WORK Wheels vom Typ Kiwami importiert, die dank ihrer Fertigung in WORK Flowforming Technology besonders leicht ausfallen. In Kombination mit Michelin Pilot Sport Cup 2-Semislicks in 245/35R18 bringen die 9,5×18 Zoll WORK-Felgen als Komplettrad nur rund 19 kg auf die Waage. Was die ungefederten respektive rotierenden Massen reduziert. Und das trotz 1,5 Zoll breiteren Aufbaus und zwei Größen breiterer Reifen gegenüber dem Serienrad. Auch optisch zitieren die japanischen Doppelspeichen-Felgen mit ihrem mattschwarzen Finish und rund 70 Millimetern Konkavität unübersehbar den Motorsport.

Setup

Ein für Track-Einsätze und den öffentlichen Straßenverkehr taugliches Setup spendierte Senner Tuning dem GR Yaris ebenfalls. Mit Hilfe des in Druck- und Zugstufendämpfung separat justierbaren KW Variante 3-Gewindefahrwerks. Das senkt außerdem den Schwerpunkt des heißen Kleinen um einige Zentimeter ab. Die Umbaukosten des gesamten Projekts beziffert Senner Tuning mit rund 15.000 Euro. Inklusive der in der hauseigenen Meisterwerkstatt erfolgten TÜV-Abnahme. Weitere Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen unter www.senner-tuning.de

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp