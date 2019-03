Sergio Marchionne – „World Car Person 2019”

Posthum wurde Sergio Marchionne zur „World Car Person of the Year 2019”. Mike Manley nahm in Genf die Auszeichnung für seinen Vorgänger entgegen.

Manley ist neuer Präsident und Chief Executive Officer von Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Marchionne war im Sommer 2018 unerwartet verstorben. Den Preis vergeben mehr als 80 Fachjournalisten aus 24 Ländern. Die übrigen Preise für Fahrzeuge und Design vergibt man während der New York International Auto Show (NYIAS) am 17. April.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp