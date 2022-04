Sevic V500e – Neuer kompakter Elektrotransporter

Sevic startet mit dem V500e den Verkauf neuer kompakter Elektrotransporter in Deutschland. Der V500e, ein kompakter E-Transporter der Klasse L7e-CU, ist ideal für den Einsatz im urbanen Raum. Sevic baut das Fahrzeug wird in Europa, es besteht größtenteils aus Teilen europäischen Ursprunges. Die Unternehmenszentrale von Sevic liegt in Bochum. Dank Near- und Reshoring greift Sevic auf eine stabile Lieferkette und eine exzellente Ersatzteilversorgung zurück.

Variable Aufbauten

Bei der Entwicklung des Sevic V500e als kompakter Elektrotransporter hat man Wert auf eine große Anwendungsvielfalt und Skalierbarkeit gelegt. So sorgt ein patentiertes sogenanntes Cargo-Swap-System für ein schnelles Austauschen der Transportaufbauten. Innerhalb weniger Minuten kann man so etwa von einer geschlossenen Transportbox zu einer Pritsche wechseln. Mit dem V500e lassen sich mehrere Fahrzeuge in einem kombinieren. Das macht den V500e besonders dort attraktiv. Dort wo es auf eine hohe Effizienz und Einsatzsicherheit bei gleichzeitig klar kalkulierten Budgets ankommt. Besonders im Kommunalsektor stößt dieses Konzept auf Anklang.

Die ersten Fahrzeuge der V500e-Launch-Edition bieten dem Käufer mehrere Extras ohne Aufpreis.

– Wechselstromschnelllader mit 9,9 kW (geeignet für öffentliche Ladesäulen)

– Klimaanlage

– Leichtmetallfelgen

– LED-Nebelscheinwerfer

– Sitze aus veganem Leder

– Multimediapaket mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung

– Komfortrückfahrkamera

– Typ-2-Ladekabel

Das führt zu einem erheblichen Preisvorteil für die ersten Besitzer. Der V500e ist mit zwei Batteriegrößen erhältlich. Die kleinere Batteriegröße mit 16,5 Kilowattstunden (kWh) und bis zu 150 km Reichweite kostet netto 24.900 Euro (zzgl. Aufbau und Überführung). Das Long-Range-Model mit einer 33-kWh-Batterie und bis zu 300 km Reichweite ist für 29.500Euro netto zzgl. Aufbau und Überführung erhältlich.

Interessenten können über die Website von Sevic bereits jetzt verbindlich vorbestellen: sevic.com/de

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp