SGL Carbon und Hyundai

Die SGL Carbon und Hyundai haben eine vorzeitige Verlängerung des bestehenden Liefervertrags für Brennstoffzellen-Komponenten vereinbart.

Der langfristig laufende Kontrakt sieht eine Vervielfachung der aktuellen Produktions- und Liefermenge von Gasdiffusions-Schichten für das Brennstoffzellenauto Nexo vor. Dabei sollen die Ziele von Hyundai im Bereich Brennstoffzellenantrieb unterstützt werden.

Die SGL Carbon plant den Umsatz mit Komponenten für Brennstoffzellen mittelfristig mehr als zu verfünffachen, auf jährlich rund 100 Millionen Euro. Weltweit beliefert die SGL Carbon insgesamt rund 200 Kunden mit Gasdiffusions-Schichten für den Einsatz in Brennstoffzellen. Infolge der steigenden Nachfrage hat das Unternehmen am Standort in Meitingen seine Produktionskapazitäten sukzessive erhöht.

