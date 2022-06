Shell – Treueprogramm und mobiles Zahlen

Shell führt das neue Treueprogramm Shell Go+ und mobiles Zahlen in Österreich ein. An teilnehmenden Shell Stationen Österreichs hat Shell das Treueprogramm Shell Go+ und das Bezahlsystem Shell SmartPay eingeführt. Beide Services laufen integriert in der kostenlosen Shell App.

Nach einer einfachen Registrierung können Autofahrer bei jedem Stationsbesuch mit Shell Go+ Punkte sammeln. Und sie erhalten dadurch unter anderem Zugriff auf exklusive Rabattaktionen. Mit Shell SmartPay haben sie außerdem die Option, nach dem Tanken direkt, bequem und sicher per Smartphone aus dem Auto heraus zu bezahlen.

Punkte sammeln und smart zahlen

Egal ob ein getankter Liter Shell V-Power, zwei Liter Shell Standard-Treibstoff, ein Euro Einkaufswert im Shop oder ein Euro Wert bei Autowäschen. Kunden erhalten je einen Shell Go+ Punkt. Außerdem können sie Extrapunkte bei Sonderaktionen sammeln, bekommen Aktionsprodukte mit Go+ Punkten günstiger und profitieren von exklusiven Rabattangeboten. Die gesammelten Punkte lassen sich auch an der Kassa einlösen. 100 Shell Go+ Punkte entsprechen einem Euro.

Auch beim Bezahlen mit Shell SmartPay sammeln Autofahrer ganz automatisch wertvolle ShellGo+ Punkte. Darüber hinaus bezahlen sie sicher mit ihrem Smartphone und müssen nicht mehr an der Kassa warten. Die Bezahlfunktion lässt sich einfach in der Shell App über „Bezahlen an der Zapfsäule“ aktivieren und anschließend mit einer Zahlungsart versehen. Die Abrechnung erfolgt bequem mit PayPal, Kreditkarte, Google Pay oder Apple Pay.

Die Zukunft zahlt mobil

Saghi Froughivand, Leiterin des Tankstellengeschäfts: „Autofahrer, die in Eile sind oder etwa ihr Kind nicht allein im Auto lassen wollen, können mit Shell SmartPay ganz einfach am Handy zahlen. Mit dem Treueprogramm Shell Go+ und Shell SmartPay für mobiles Zahlen setzen wir voll auf unsere praktische Shell App. So ermöglichen wir bequemes Zahlen an der Zapfsäule und gehen einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft.“

Die Anmeldung für Shell Go+ erfolgt nach Download und Installation der Shell App aus den gängigen App-Stores in wenigen Schritten. Einmalig mit einer gültigen E-Mail-Adresse registrieren, dann bei jedem Tankstellenbesuch profitieren. Alternativ kann man auch eine physische Shell Go+ Karte anfordern. Eine Übersicht über sämtliche Shell Go+ Vorteile und Informationen zur Registrierung stehen unter www.shellgoplus.at zur Verfügung.

