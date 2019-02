Sieg und 2x Podium für Auer

Sieg und 2x Podium für Auer ein erfolgreiches Wochenende also für Lucas Auer in Neuseeland: Bei der vorletzten Station zur Castrol Toyota Racing Series in Taupo blieb der Tiroler erstmals von technischen Troubles und Defekten verschont – und schon klappte es. Bei der Denny Hulme Memorial Trophy feierte Auer seinen ersten Sieg, holte dazu noch zweimal Rang 2, und schob sich in der Gesamtwertung auf Rang 3 vor.

Sieg vor Lawson am 1.Renntag

Im Bruce McLaren Motorsport Park von Taupo, einer Stadt im Zentrum der neuseeländischen Nordinsel, war der 24jährige Kufsteiner der erfolgreichste Pilot. Am 1.Tag feierte er seinen ersten Saisonsieg vor Liam Lawson und drehte damit den Spieß vom ersten Rennen um, wo der Lokalmatador vor Auer siegreich blieb. Am Tag 2 fuhr der Tiroler erneut auf das Podium, wurde hinter Marcus Armstrong (NZL) Zweiter.

Weiter geht’s mit drei weiteren Läufen auf dem Manfeild Circuit Chris Amon in Feilding.

Dazu Lucas Auer: „Mit diesem Wochenende kann ich jetzt endlich mal zufrieden sein. Die ersten Stationen in der Meisterschaft waren sehr hart. Da war von technischen Problemen bis zu Defekten alles dabei. Ich bin aber immer ruhig geblieben. Wir haben Schritt für Schritt alles aussortiert – und das hat sich jetzt gelohnt.“

