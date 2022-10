Škoda – 10 Jahre, 4 Millionen Getriebe

10 Jahre ist es her, da startete Škoda die Getriebefertigung im Werk Vrchlabí, seither hat man 4 Millionen Getriebe gebaut. Seit Oktober 2012 läuft die Getriebefertigung mit Doppelgetrieben vom Typ DQ200. Zunächst hatten rund 530 Mitarbeiter am Tag 1.000 Einheiten hergestellt. Inzwischen setzen 850 Mitarbeiter 2,340 Getriebe pro Tag zusammen. Bis heute die stolze Zahl von insgesamt vier Millionen Einheiten. Der Großteil kommt in Fahrzeugen anderer Konzernmarken zum Einsatz. rund 38 Prozent dieser Getriebe bei Škoda selbst.

Seit Ende des Jahres 2020 arbeitet das Werk CO 2 -neutral und gehört zu den modernsten Anlagen in der Tschechischen Republik. Gegründet wurde Vrchlabi bereits 1864. Seit 1946 ist es Škoda Auto-Standort. Zunächst fertigte das Unternehmen hier Automobile, bevor man die Produktionsstätte innerhalb von 18 Monaten zu einem hochmodernen Komponentenwerk umgebaut und erweitert hat. Dafür investierten Škoda Auto und der Volkswagen Konzern rund 170 Millionen Euro.(aum)

