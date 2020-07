Škoda – 4. Generation Octavia

Der Škoda Octavia ist das Herz des tschechischen Automobilherstellers und führt in zahlreichen europäischen Ländern die Bestsellerlisten an. Heimlich, still und leise kommt die 4. Generation auf den Markt. Aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen, denn in der neuen Generation des Octavia ergänzen der robuste Scout und zwei weitere sportliche RS‑Varianten das Portfolio.

Durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs über die neue Mild-Hybrid-Technologie und gleich zwei Octavia iV-Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb reduziert die CO 2 -Emissionen noch einmal deutlich. Die iV‑Varianten des Bestsellers fahren im WLTP-Zyklus bis zu 60 Kilometer lokal emissionsfrei, zusätzlich werden die Verbrennungsmotoren stets weiterentwickelt. Sie sind noch effizienter. Bei den Dieselaggregaten der neuen EVO-Generation hat den Ausstoß von Stickoxiden durch das ‚Twindosing‘-Verfahren um rund 80 Prozent reduziert. Bei zwei Karosserievarianten, Front- oder Allradantrieb, manuellem Schaltgetriebe oder DSG und fünf Antriebsoptionen – Benziner, Diesel, CNG, Mild- und Plug-in-Hybrid – findet daher jeder Škoda-Kunde den passenden Octavia. Herzstück des Allradantriebs ist die elektronisch geregelte Lamellenkupplung, die nach der umfangreichen technischen Überarbeitung in der aktuellen sechsten Generation im Vergleich zum Vorgänger auch deutlich leichter ist.



