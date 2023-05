Škoda: 500.000 Batteriesysteme produziert

Škoda hat am Stammsitz in Mladá Boleslav bereits 500.000 Batteriesysteme produziert. Die strategisch wichtigen Komponenten kommen in allen Stromern und Plug-in-Hybrid-Modellen der Konzernmarken Skoda, Volkswagen, Audi und Seat zum Einsatz.

Bereits seit September 2019 produziert Škoda Hochvolt-Traktionsbatterien für Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb. Sowohl für eigene Modelle als auch für die Konzern-Schwestermarken. Im Mai 2022 eröffnete Škoda dann die Produktion von Batteriesystemen für rein elektrische Fahrzeuge. Auf Basis des MEB des Volkswagen Konzerns. Sie verfügen über Kapazitäten von 55 bis 82 kWh und kommen sowohl in hauseigenen Modellen als auch in Stromern der Konzernmarken Volkswagen und Audi zum Einsatz.

An den neuen Produktionslinien, in die Skoda circa 130 Millionen Euro investiert hat, arbeiten rund 250 Mitarbeiter. Heuer soll noch eine weitere Montagelinie den Betrieb aufnehmen, die die tägliche Kapazität dann auf 1.500 MEB- und 800 PHEV-Einheiten pro Tag steigert. (aum)

