Skoda – 7.000 Ladepunkte

Bis 2025 will Skoda an die 7.000 Ladepunkte bauen. Man baut damit die interne Versorgungsinfrastruktur in und um die drei Werke Mladá Boleslav, Kvasiny und Vrchlabí auf. Im vergangenen Jahr hat der tschechische Automobilhersteller 3,4 Millionen Euro in den Ausbau der internen Elektroinfrastruktur am Stammsitz in Mladá Boleslav investiert. Mehr als 300 Ladepunkte nutzt man für den eigenen Testbetrieb.

Für das gesamte Vorhaben stellt Skoda insgesamt rund 32 Millionen Euro bereit. Die Ladesäulen werden vor allem den Beschäftigten zur Verfügung stehen. Skoda will in den nächsten vier Jahren über zehn elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen. Heuer sollen der Superb mit Plug-in-Hybridantrieb und der rein elektrische Citigo auf den Markt kommen.

