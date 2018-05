Skoda: Bis zu 2000€ günstiger

Bei Kauf eines Fabia oder Rapid Spaceback profitieren Kunden ab sofort von zusätzlich 1.500,- Euro und bei Kauf eines Octavia beträgt die Danke-Prämie 2.000,- Euro.

Das erneute Wachstum in Österreich wird mit einer Prämie gefeiert

Škoda wächst weiter und erzielt erneut Rekordwerte bei den Neuzulassungen und im Marktanteil. Die konstante Nummer zwei am österreichischen Automarkt erreichte per Ende April mit 9.487 Neuzulassungen (+11,2 %) und 7,8 % Marktanteil (+0,6 Prozentpunkte) ihr bisher bestes erstes Trimester. Octavia und Fabia sind die erfolgreichsten Modellreihen der Marke und mit den Rängen vier und fünf fix unter den Top 10 Modellen etabliert. Max Egger, Geschäftsführer ŠKODA Österreich: “Es freut uns, dass der Marke ŠKODA in Österreich soviel Sympathie entgegengebracht wird. Dafür sagen wir Danke.”

Der Fabia ist klein aber bietet gut nutzbaren Raum

Der Fabia ist das Erfolgsmodell im Kleinwagensegment. Trotz kompakter Abmessungen bietet ergroßzügige Platzverhältnisse: Das Kurzheck-Modell bietet einen Stauraum von mindestens 330 Litern. Durch Umklappen der Rückbank lässt sich das Kofferraumvolumen auf bis zu 1.150 Liter erweitern. Der Combi bietet ein noch großzügiger dimensioniertes Gepäckabteil mit einem Volumen von 530 bis 1.395 Litern. Mit der weit aufschwingenden Heckklappe und einer niedrigen Ladekante lassen sich auch sperrige Gegenstände problemlos verstauen.

Der Octavia ist das Herz der Marke

Der Octavia ist die meistverkaufte Baureihe von und das Herz der Marke. Das Multitalent ist in zahlreichen Varianten als Limousine, Combi, mit 4×4, als sportliche RS-Variante oder als geländetaugliche Scout-Version erhältlich. Mit einem Kofferraumvolumen von 610 Litern zählt der OCTAVIA Combi zu den größten seiner Klasse.

Der Rapid bietet clevere Lösungen

Markentypisch überzeugt der Rapid Spaceback ebenso mit einem großzügigen Raumangebot, zahlreichen ‚Simply Clever‘ Lösungen sowie einer aktiven und passiven Sicherheit auf hohem Niveau. Die Scheinwerfer leuchten mit LED-Tagfahrlicht. Das verlängerte Glasdesign der Heckscheibe ist serienmäßig an Bord und erzielt vor allem mit dem optional erhältlichen Panoramaglasdach ein besonderes Raumgefühl.

