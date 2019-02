Skoda bringt Fabia R5 Update nach Genf

DieSkoda bringt ein Update seines Fabia R5 nach Genf. Auf dem Genfer Automobil-Salon stellt man die nächste Ausbaustufe des Rallye-Fahrzeugs Fabia R5 vor. Sie übernimmt Designelemente der aktuellen Serienversion des Fabia. Außerdem bekommt sie zahlreiche technische Weiterentwicklungen. Unter anderem optimierten die Techniker Leistungsabgabe und Ansprechverhalten des 1,6-Liter-Turbos. Äußerlich ändert sich vor allem die Front mit neuer Scheinwerfergrafik.

Erfolge am laufenden Band

Die FIA homologiert die neue Version des Fabia R5 im zweiten Quartal 2019. Im Anschluss liefert man das Fahrzeug an die Kundenteams aus. Letztes Jahr gewann Skoda die Teamwertung in der WRC 2 der Rallye-WM und belegte die Top-3-Positionen in der Fahrer- und Beifahrerwertung. Skoda-Privatfahrer gewannen die Asien-Pazifik-Rallye-Meisterschaft und die Rallye-Meisterschaft des Mittleren Ostens. Außerdem die Rallye-Meisterschaft Südamerika und die afrikanische Rallye-Meisterschaft Afrika. Dazu noch 17 weitere nationale Meistertitel.

Rallye-Programm

Heuer nimmt Skoda mit zwei Fahrzeugen an ausgewählten Läufen zur Rallye-WM teil. Die finnischen Nachwuchsfahrer Kalle Rovanperä und Co-Pilot Jonne Halttunen treten in der WRC 2-Pro an. Auch die amtierenden WRC-2-Champions Jan Kopecký und Pavel Dresler gehen bei einzelnen WM-Läufen an den Start.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp