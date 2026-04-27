Skoda bringt günstigeres E-SUV-Duo zurück

Skoda bringt günstigeres E-SUV-Duo zurück – Man sortiert seine Elektro-SUV zum Modelljahr 2027 neu und bringt dabei die günstigeren 60er-Varianten von Elroq und Enyaq zurück. Gleichzeitig führen die Tschechen mit Essence und Selection zwei aus anderen Baureihen bekannte Ausstattungslinien ein. Sportline und RS bleiben im Programm, wurden aber ebenfalls überarbeitet. Der Elroq Essence 60 startet bei 37.390 Euro, der Enyaq Essence 60 bei 42.990 Euro.

Auch technisch halten gleich mehrere Funktionen Einzug, die bislang fehlten oder neu aufgesetzt wurden. Dazu zählen eine Softwareinfrastruktur auf Android-Basis, One Pedal Driving sowie Vehicle to Load und Vehicle to Home für externe Stromabgabe und bidirektionales Laden. Ebenfalls neu sind eine induktive Phonebox nach Qi2-Standard und ein Frunk unter der Fronthaube.

Spürbar fällt der Zuwachs bei den Anhängelasten aus. Beim Elroq 85 steigt sie auf 1800 Kilogramm, beim Enyaq 85 und Enyaq Coupé 85 auf 2000 Kilogramm. Die RS-Versionen des Enyaq dürfen künftig sogar bis zu 2200 Kilogramm ziehen.