Skoda – Der Erdgas-Octavia mit 20 PS mehr

Skoda bietet den Erdgas-Octavia Combi 1,5 TSI G-Tec ab sofort mit 20 PS mehr an. mit neuem und leistungsstärkerem Erdgasmotor an. Der leistungsstärkere 1,5-Liter-Erdgasmotor leistet jetzt 130 PS (96 kW). Er ist ausschließlich in der Kombiversion in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style erhältlich.

Der umweltfreundliche Erdgas-Octavia hat im CNG-Betrieb eine Normreichweite von 480 Kilometern. Ein 11,8 Liter großer Benzintank sichert die Mobilität in Regionen ohne Erdgastankstellen. In Serie an Bord: ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Mit dem Citigo 1,0 TSI G-Tec bietet Skoda ein weiteres CNG-Modell an.

