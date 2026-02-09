Skoda Elroq 85 – Warum die Tschechen erfolgreicher sind

Skoda Elroq 85 – Warum die Tschechen erfolgreicher sind – Trabant, Wartburg, Moskwitsch, Tatra oder Polonez, die einst bekannten Automarken aus dem Osten sind Geschichte. Nur Dacia und Skoda haben den Wirren um die Auflösung der Sowjetunion widerstanden und steile Karrieren hingelegt. Nicht ganz ohne fremde Hilfe. Bei Skoda hatte Anfang der 1990er Jahre auch Renault angeklopft, die Verbundenheit des VW-Chefs Carl Hahn und vor allem die der Familie Piech mit der tschechischen Marke entschied aber schließlich, dass Skoda neben VW, Audi und Seat als viertes Autounternehmen am 16. April 1991 in den Konzern eingegliedert wurde.

Dem traditionellen Unternehmenssitz in Mlada Boleslav, 80 Kilometer nördlich von Prag gelegen, sollte eine großartige Zukunft winken. Renault bediente sich unterdessen bei Dacia und etablierte den rumänischen Autobauer ebenfalls nicht ohne Erfolg als Billigmarke. Der Unterschied zum VW-Abschluss: Skoda wurde eben nicht zur Billigmarke degradiert, allenfalls der Begriff der Preiswürdigkeit stand im Raum.

Preis & Design Demokratie

Dies manifestierte sich jedoch nicht nur im Preis, der stets um einige Prozentpunkte niedriger lag als bei den Schwestermarken und Wettbewerbern. Skoda setzte auf die Demokratisierung des Designs. Das heißt: Ein günstiges Auto kann schön sein, muss es sogar. Bereits vor dem Konzernanschluss hatte die Unternehmensführung den italienischen Designer Giuseppe Bertone bei einem Besuch des Automobilsalons in Genf engagiert, um neue Modelle zu gestalten oder laufende Serien zu verjüngen. Favorit und Felicia waren erste Ergebnisse, mit denen sich Skoda vom östlichen Umfeld differenzierte. Der Belgier Dirk van Braeckel wurde erster Chefdesigner in Mladá Boleslav, er gestaltete die Bestseller Fabia und Octavia, es folgten Thomas Ingenlath und Jozef Kaban, heute zeichnet Oliver Stefani für die Gestalt der Skoda-Baureihen verantwortlich.

Fehlversuche gab es kaum, allenfalls die zweite Generation des Kleinwagens Fabia wirkte mit ihren „hängenden“ Kotflügeln leicht daneben. Und der Familienkombi Roomster war überaus praktisch und flexibel, schön aber geht anders. Dennoch gehörte Design immer zum Markenkern von Skoda. Unvergessen die kristallinen Strukturen, die beim Octavia unter den Rücklichtern auf die in der Tschechischen Republik traditionelle Kunst des Glasschleifens hinweisen sollten. Aber auch der überaus gelungene Slogan „Simply Clever“ prägte die Marke. Regenschirme in den Verkleidungen der Türen, ein Eiskratzer im Tankdeckel, Abfallsammler in der Türtasche oder Halter fürs Handy und Tablet in der Armlehne im Fond sowie klappbare Taschenhaken im Kofferraum, all das sind pfiffige Ideen, die das Autofahrerleben vereinfachen und bei denen einer fragen könnte: „Warum ist darauf nicht schon früher jemand gekommen?“

Opulenz oder Barock

Die Blechkleider im Portfolio sind heute straff geschnürt, Opulenz oder gar Barock kommt nicht vor, die Modellpalette macht einen durchgehend frischen und modernen Eindruck. Und die Elektrifizierung der Baureihen ist Skoda mit traumwandlerischer Sicherheit gelungen. Neun verschiedene Modellreihen sind im Angebot, vier davon gehören in die Pkw-Riege, fünf fahren als SUV in verschiedenen Kategorien vor und kommen als Elektriker mit ihren Akkus gut 450 Kilometer weit. Mit einem der jüngeren Vertreter, dem Skoda Elroq, haben wir einige zügige Runden hierzulande gedreht und haben uns dabei von 286 PS und einem Spitzendrehmoment von 545 Newtonmeter überraschen lassen.

Obwohl er mit einer Länge von 4,5 Metern deutlich oberhalb der kleineren Schwestermodelle rangiert, wirkt er nicht groß, eher solide und erfreut mit sehr ausgewogenen Proportionen. Angetrieben werden die Hinterräder, auf Wunsch gibt es auch Allrad, grundsätzlich kommt er als Vollzeit-Stromer zum Basispreis von 44.180 Euro auf die Straßen. Der Innenraum empfängt mit ledernen Sitzbezügen und stilvoll kombinierten Verkleidungsmaterialien, alles wirkt hochwertig und bestens verarbeitet. Das Raumangebot ist vorne vorzüglich, hinten fühlen sich zwei Mitfahrer dank guter Knie- und Kopffreiheit wohl, der Mensch auf dem undankbaren Mittelplatz reist wegen der konturierten Sitzfläche eher in der zweiten Klasse.

Reichlich Platz gibt’s auch fürs Gepäck. 470 Liter passen in den Kofferraum, ein praktisches Netz unter der oberen Abdeckung nimmt mitfahrende Accessoires oder auch das sonst lästig herumliegende AC-Ladekabel auf. Wer die Rücksitzlehnen umklappt, steigert das Transportvolumen auf stolze 1580 Liter. Bescheiden ist allerdings die Anhängelast mit 1200 Kilogramm und das nur bei Steigungen von acht Prozent, die üblichen zwölf Prozent senken die Schlepperqualität auf eine Tonne. Wohl bemessen ist dagegen die Zulademöglichkeit, denn leer wiegt der Elroq stattliche 2125 Kilogramm. Trotzdem dürfen 600 Kilogramm geladen werden.

Winterverbrauch & Bedienung

Dem Fahrerlebnis wohnt ein umfassendes Verwöhn-Aroma inne. Die auf 180 km/h begrenzte Höchstgeschwindigkeit ist mehr als angemessen, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h dagegen fulminant. In 6,6 Sekunden absolviert er den Standardsprint, dank des Heckantriebs und einer wahrhaft perfekt kalibrierten Traktionskontrolle gelingt ihm das auch bei nicht ganz trockenem Fahrbahnbelag. Beim konventionellen Ampelstart sollte man mit Bedacht aufs Strompedal drücken, wenn Passagiere an Bord sind. Denn der elektrische Antriebsstrang nimmt seine Sache ernst, was aber oft nicht auf Zustimmung der Passagiere stößt.

Der Verbrauch wurde von der heurigen Kälte allerdings etwas nach oben gepusht. Trotz der meist entspannten Fahrten erreichten wir den WLTP-Wert von 15,2 kWh auf 100 Kilometer nicht, sondern lagen um gut 2,5 kWh darüber. Daher ist auch das Reichweitenversprechen nur eingeschränkt gültig, statt 580 Kilometer sind unter diesen Bedingungen eher 480 Kilometer zu schaffen. Auch beim Laden mit bis zu 135 kW vergeht etwas mehr Zeit als erwartet. Um den Akku an Gleichstrom von 10 auf 80 Prozent zu bringen, muss sich man beim Elroq so 40 Minuten gedulden.

Die Bedienung des E-SUV ist denkbar einfach und unterstützt an vielen Stellen sinnvoll. So startet der Antrieb auch ohne den Druck auf den Startknopf an der Lenksäule, der schlüssellose Start und Zugang funktioniert perfekt. Erfreulich sind die realen Bedientasten, die nun wieder unter dem großen Mittelbildschirm zu finden sind, die meisten Funktionen lassen sich so ohne den über das Touchdisplay mit dem Zeigefinger kontrollieren. Die Lautstärke der Audioanlage kann über eine Walze am Multifunktionslenkrad eingestellt und der von uns immer wieder ungeliebte Spurhalteassistent mit zwei Fingertipps abgestellt werden. Den richtigen Ton dazu trifft auch die Geschwindigkeitswarnung. Während die Navigationsassistentin zuverlässig und in aller Freundlichkeit auf Überwachungskameras der Tempolimits oder an roten Ampeln hinweist, meldet sich das System bei einer Überschreitung mit einem dezenten Hinweis, der überraschend gut mit dem Popsong der Eurythmics „Love ist a Stranger“ sowohl rhythmisch als auch tonal ausgezeichnet harmoniert. Zufall?

Replizierend kann man sagen das das Fahrwerk des Elroq ganz klar in Richtung Komfort getrimmt ist, ohne dabei weich und schwammig zu sein, Querfugen oder Kanaldeckel verlieren daher ihren Schrecken. Auch beim Thema Seitenneigung ist alles im grünen Bereich, die Lenkung dazu passend direkt. Ein weiteres plus ist die Rangierfreudigkeit. Bei einem Wendekreis von schlanken 9,3 Meter dreht er gefühlt fast am Stand. Und wer will kann bis zu fünf Parkpositionen speichern, die der Elroq dann in Eigenregie einnimmt. Den Testwagenpreis treiben allerdings allerlei Ausstattungen wie Audio, Navigation, die nicht serienmäßige Wärmepumpe, 20-Zoll-Leichtmetallräder und eine Edellackierung nach oben, der aber seinem Gegenwert entspricht. So gesehen also durchaus preiswert, was diesem Skoda Modell bei unseren Lieblingsnachbarn sogar den Titel „Car oft he Year“ beschert hat.

Kurz vor Redaktionsschlusss gab es auch erste Einblicke auf ein weiteres Modell mit dem man das vollelektrische Portfoglio verdoppeln will. So gesehen der kleinere Epic mit dem man wohl einen weiteren Eckpfeiler in der aktuellen Palette manifestieren will. Als Neuzugang im Segment der urbanen Crossover-Modelle wird er den Einstieg in die Welt der BEV Mobilität für einen noch größeren Kundenkreis erschwinglicher und attraktiver machen. Mit Preisen, die denen eines Kamiq mit Verbrennungsmotor vergleichbar sind, bietet die Marke ihren Kunden Wahlfreiheit sowohl beim Antrieb als auch beim Fahrzeugstil. Darüber hinaus wird der Epiq wohl ein weiterer Eckpfeiler der Škoda Strategie sein. Als kleinstes batterieelektrisches Fahrzeug wird er den Einstieg in die Elektro-Palette von Škoda darstellen, während der kommende Siebensitzer Peaq das Portfolio im oberen Segment weiter stärken wird. hak

Datencheck Skoda Elroq 85

Antrieb: E-Motor, RWD, Reduktionsgetriebe

Systemleistung: 210 kW / 286 PS

Drehmoment: 545 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,6 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 15,2 – 16,4 kWh

Testverbrauch: 17,8 kWh

L x B x H (m): 4,49 x 1,88 x 1,65

Radstand (m): 2,77

Batteriekapazität: 82 kWh – netto 77 kWh

Ladezeiten: AC 11 kW, DC 135 kW

Leergewicht / Zuladung: min. 2125 kg / max. 600 kg

Kofferraumvolumen: 470–1580 Liter

Max. Anhängelast: 1200 kg bei 8 % Steigung

Basispreis: 44.180 Euro