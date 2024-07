Skoda Elroq im Tarnoutfit bei der Tour de France

Überraschung beim Zieleinlauf der 111. Tour de France. Ein Skoda Elroq begleitete die Radsportelite beim finalen Zeitfahren. Weil die offizielle Weltpremiere jedoch erst im Herbst stattfindet, absolvierte das neue batterieelektrische Modell der Marke seinen ersten öffentlichen Auftritt im Tarnoutfit. Der tschechische Autohersteller unterstützt die legendäre Frankreich France bereits seit 21 Jahren. Im Rahmen der bis 2028 verlängerten Partnerschaft stellt Skoda unter anderem eine offizielle Fahrzeugflotte bereit.

Außerdem gestaltete das Skoda Design Team bereits zum 14. Mal die Siegertrophäe aus Kristallglas, mit der Tour-Gesamtsieger Tadej Pogačar ausgezeichnet wurde. Sie ist 60 Zentimeter hoch und wiegt fünf Kilogramm. Die grüne Trophäe für den Gewinner der Punktewertung übergab Skoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer an Biniam Girmay. Aktuell tritt Škoda Auto bei 20 Radsport-Highlights als Sponsor auf. Seit 2022 zum Beispiel auch bei der Tour de France Femmes avec Zwift. Die Frankreich-Rundfahrt der Frauen beginnt dieses Jahr am 12. August in Rotterdam und endet nach acht Etappen am 18. August in Alpe d’Huez. Näheres zur Marke unter skoda.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp