Skoda Elroq – Kompakt & vielseitig

Skoda bringt einen kleinen Bruder für den Enyaq. Der Name Elroq ist zwar kein Zungenbrecher bleibt aber exotisch wir die anderen Elektromodellen der Tschechen, ansonsten trifft der Elektro-SUV aber genau den Nerv der Zeit wie wir meinen.

Die neue Designsprache Modern Solid, so der Hersteller will Robustheit, Funktionalität und Skoda typische Authentizität vermitteln gepaart mit einem Spirit von Sicherheit und Stärke. Dank seiner kompakten Abmessungen und dem kleinen Wendekreis eignet sich der batterieelektrische Elroq perfekt für Fahrten in der Stadt und Outdoor-Abenteuer im Umland.

Plattform & Batterien

Mit drei verschiedenen Batteriegrößen von 55 bis 82 kWh und einer Leistungsspanne von 125 kW bis 210 kW bietet er eine breite Auswahl an Antriebsoptionen. Die Version mit der größten Lithium-Ionen-Batterie erzielt eine Reichweite von mehr als 560 Kilometern im WLTP-Zyklus und erreicht 180 km/h Höchstgeschwindigkeit. Durch die optimierte Vorkonditionierung kann die Batterie an DC-Schnelladestationen in nur 24 Minuten von zehn auf 80 Prozent ihrer maximalen Kapazität aufladen.

Auch er basiert auf der MEB Plattform des Konzerns. Der Neuzugang im Segment der Kompakt-SUV’s ermöglicht so die Wahl zwischen mehreren Antriebsvarianten und steht als Elroq 50, 60, 85 und 85x zur Wahl.

Die Modellbezeichnungen weisen auf die Kapazitäten der drei verfügbaren Lithium Ionen-Hochvoltbatterien hin. Er besitzt als Einstiegsversion eine Batteriekapazität von 55 kWh brutto, die eine Reichweite von rund 370 Kilometern ermöglicht. Der an der Hinterachse verbaute Elektromotor verknüpft eine Spitzenleistung von 125 kW mit einem maximalen Drehmoment von 310 Nm. Die Batterie des ebenfalls mit Heckantrieb ausgestatteten Elroq 60 liefert mit 63 kWh genug für mehr als 400 Kilometer Reichweite. Sein Elektromotor leistet bis zu 150 kW und liefert 310 Newtonmeter Drehmoment. Beide Versionen erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h.

Modelle & Preise. Je nach Batteriegröße und Motorleistung werden also Reichweiten von bis zu 560 Kilometern versprochen. Basismodell ist zunächst der Elroq 50 Tour mit 170 PS und einer Normreichweite von mehr als 370 Kilometern. Als Elroq 85, den es zur Markteinführung auch in einer speziell ausgestatteten First Edition gibt, leistet das neue Modell 286 PS. Die Preisliste startet hier bei 43.900 Euro. Markteinführung ist im ersten Quartal 2025.

