Skoda Elroq RS bringt es auf 340 PS

Skoda Elroq RS bringt es auf 340 PS – auch er wird als besonders sportliches RS Modell auf den Markt kommen. Das kompakte allradgetriebene Elektro-SUV leistet mit seinen beiden Elektromotoren 340 PS und sprintet in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Zudem werden über 540 Kilometer Reichweite versprochen. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt. Laden kann der Elroq mit bis zu 185 kW.

Zu den Merkmalen des RS gehören unter anderem schwarze Karosseriedetails, bis zu 21 Zoll große Leichtmetallfelgen und ein adaptives Fahrwerk mit einstellbaren Stoßdämpfern und Progressivlenkung sowie getönte hintere Scheiben und Akustikverglasung. Im Interieur kombiniert Skoda perforierte und unperforierte Microfaserbezüge mit Kunstleder, Dekorleisten in Carbon-Optik und Kontrastnähten in Lime-Grün. Das Armaturenbrett ist mit schwarzer Microfaser bezogen, die sich auch in den Türverkleidungen wiederfindet.

Das beheizbare Drei-Speichen-Sportlenkrad trägt eine RS-Plakette und besitzt einen Bezug aus perforiertem Leder. Pedalabdeckungen aus Edelstahl und beheizbare Sportsitze vorn mit integrierten Kopfstützen ergänzen die dynamische Anmutung im Innenraum. Der Fahrersitz ist elektrisch einstellbar und verfügt serienmäßig über Massage- und Memory-Funktion sowie eine Lendenwirbelstütze. Der Skoda Elroq RS verfügt über ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktion und ein speziell entwickeltes 675-Watt-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern. Der Skoda Elroq RS ist zu Preisen ab 53.050 Euro erhältlich. hak/aum