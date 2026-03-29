Skoda Elroq und Enyaq bekommen Updates

Skoda Elroq und Enyaq bekommen Updates – Sie bekommen zur Jahresmitte ein umfangreiches Update. Es umfasst ein überarbeitetes, Android-basiertes Infotainmentsystem in neuer Optik und mit erweiterten Funktionen sowie ausgewählten Apps von Drittanbietern inklusive Video-Streaming. Powerpass, der hauseigene Ladeservice von Skoda, ist nun direkt in das Navigationssystem integriert.

Zu den weiteren Modellpflegemaßnahmen der Baureihe gehören ein 21-Liter-Frunk unter der Fronthaube mit Gasdruckfedern und eine belüftete Phonebox für kabelloses Laden. Aktualisierte Radarsysteme und Sensoren sowie erweiterte Online-Dienste verbessern die Assistenzsysteme. Das Tagfahrlicht erhält eine zusätzliche Stufe für schlechte Sichtverhältnisse zum Beispiel bei starker Bewölkung, in der Morgen- oder Abenddämmerung, in der zusätzlich zum Tagfahrlicht auch die Rückleuchten aktiviert werden. Die Einstiegsmodelle Elroq 60 und der Enyaq 60 erhalten außerdem Batterien in LFP-Technik.