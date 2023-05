Škoda Enyaq iV 50 – Neuer Einstieg in die E-Mobilität

Als neuer Einstieg in die E-Mobillität sind ab sofort der Škoda Enyaq iV 50 und der Enyaq iV 60 in Österreich als „Sondermodell AT“ bestellbar. Die Einstiegsvariante des elektrischen Bestsellers ist ab 39.980 Euro zu haben.

Für den Antrieb sorgt beim Enyaq iV 50 ein 109 kW/148 PS starker Elektromotor. Die Lithium-Ionen-Batterie mit 55 kWh Bruttokapazität ermöglicht eine maximale Reichweite von bis zu 366 Kilometer nach WLTP.

Markus Stifter, Markenleiter Škoda Österreich: „Mit dem Škoda Enyaq iV 50 gelingt ab sofort einen sehr attraktiver neuer Einstieg in die E-Mobilität. Angesichts der familientauglichen Größe des Enyaq und der umfangreichen Serienausstattung inklusive 5-Jahre-Garantie ist der Einstiegspreis unter 40.000,- Euro ein überzeugendes Angebot. Insgesamt bieten wir bei Škoda mit dem Enyaq iV 50, dem Enyaq iV 60 und Enyaq iV 80 – optional mit Allradantrieb, als Sportline, Coupé oder als RS – eine ansprechende Elektro-Vielfalt“.

Enyaq iV 50

Ein überzeugend attraktives Einstiegspaket in die Elektromobilität. Alle Enyaq iV Modelle verfügen in Österreich über 5-Jahre-Garantie3 serienmäßig. Privatkunden profitieren beim Kauf eines Enyaq iV zusätzlich von der staatlichen E-Mobilitätsförderung in Höhe von insgesamt 5.400 Euro die vom Kaufpreis abgezogen werden können. Darüber hinaus runden Alu-Winterkompletträder in 19-Zoll im Wert von 2.920,- Euro das Angebot für alle Enyaq iV Modelle ab 5. 2000 Euro Eintauschbonus können bei Eintausch eines Fahrzeugs zusätzlich in Abzug gebracht werden.

Design Selections

Beim Enyaq iV ersetzen sogenannte Design Selections die klassischen Ausstattungslinien. Die serienmäßige Design Selection Loft des Enyaq iV 50 ist im Stil moderner Apartments. Etwa mit dunkelgrauen Stoffsitzen und darauf abgestimmtem grauen Dachhimmel. Dekorleisten im Alu-Brushed-Design setzen schicke Akzente. Loft umfasst außerdem einige der beliebten Simply Clever-Details. Die mehrfarbige Ambientebeleuchtung sorgt für angenehme Lichtstimmung an Bord des Elektro-SUV.

Der Enyaq iV 50 punktet mit umfangreicher Serienausstattung inklusive 5-Jahre-Garantie. Exterieurseitig fährt er unter anderem mit 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und schwarzer Dachreling vor. Zu den vielen Komfortmerkmalen zählen der Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und City-Notbremsfunktion. Weiters Verkehrszeichenerkennung, Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, Parksensoren vorne und hinten, Rückfahrkamera sowie Fahrlichtassistent und Regensensor.

In puncto Konnektivität stattet Škoda das elektrische SUV mit Digital Cockpit, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Navigation inklusive 13-Zoll-Display und Sprachbedienung aus. Via SmartLink – auch Wireless – lässt sich das eigene Smartphone leicht mit dem Fahrzeug verbinden. Außerdem profitieren Kunden von den vielfältigen Škoda Connect-Services und drei kostenfreien Jahren Infotainment Online. Darüber hinaus bietet Škoda attraktive Preisvorteile für die gesamte Enyaq iV-Familie (inkl. Enyaq iV Coupé) mit bis zu 5.400,- Euro.

Škoda Enyaq iV 50 und Enyaq iV 60 – Leistung und Preis

Version Leistung Preis Enyaq iV 50 AT 109 kW/148 PS 39.980,- Enyaq iV 60 AT 132 kW/179 PS 44.980,-

Details zu Preisen und Ausstattungen unter www.skoda.at.

