Škoda – Enyaq iV als Sportline

Škoda bringt das neue Elektro-SUV Enyaq iV als Sportline. Die Modellvariante Sportline ist mit traditionell schwarzen Applikationen, tiefer gelegtem Sportfahrwerk und in drei Motor-Antriebsoptionen zu haben.

Das Einstiegsmodell iV 60 ist mit 62 kWh-Batterie bestückt, hat 132 kW/180 PS Leistung und eine WLTP-Reichweite von 400 Kilometern. Es verfügt dabei ebenso über Heckantrieb wie der iV 80 mit 150 kW/204 PS. Der kommt mit seiner 82-kWh-Batterie im WLTP-Zyklus mehr als 520 Kilometern weit. Der Enyaq iV 80x soll in Folge das Modellangebot im weiteren Jahresverlauf verstärken. Er verfügt über zwei Elektromotoren mit zusammen 195 kW/265 PS Leistung und Allradantrieb. WLTP-Reichweite: 500 Kilometer. Die Spitzengeschwindigkeit in allen drei ist auf 160 km/h begrenzt.

Kühlergrill, Fensterrahmen, Dachreling und Diffusor im Heckstoßfänger sind schwarz. Wie auch der Markenschriftzug in Einzelbuchstaben und die Plaketten an der Heckklappe. Außerdem: eine spezifische Frontschürze, Embleme an den vorderen Kotflügeln. Und glanzgedrehte 20- oder 21-Zoll-Leichtmetallräder. Sie unterstreichen den dynamischen Auftritt des Škoda Enyaq iV als Sportline. Auch der Innenraum trägt überwiegend Schwarz. Am Dachhimmel, den Sportsitzen und den Bezügen. Ein Leder-Multifunktions-Sportlenkrad mit drei Speichen sowie Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer zählen ebenfalls zur Serienausstattung.

