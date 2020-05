Škoda erweitert iV-Familie

Mit dem neuen Škoda Enyaq iV macht der tschechische Autohersteller einen wegweisenden Schritt bei der Umsetzung seiner Elektromobilitäts-Strategie. Das erste Serienmodell auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) aus dem Volkswagen Konzern verbindet markentypische Tugenden wie ein großzügiges Platzangebot und emotionales Design mit nachhaltigem Fahrspaß. Die Batterie steht je nach Anforderungsprofil in drei Größen und in fünf Leistungsstufen zur Wahl. Die Produktion des rein batterieelektrischen SUV auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) erfolgt im Stammwerk in Mladá Boleslav. Damit wird der Enyaq iV in Europa als einziges Fahrzeug auf dieser Plattform außerhalb von Deutschland gefertigt

MEB und hohe Reichweite

Der neue Enyaq iV ist ein typischer Škoda, allerdings mit einem gänzlich neuen Antriebskonzept. Er ist dank Reichweiten von bis zu 500* Kilometern im WLTP-Zyklus und kurzen Ladezeiten auch für Langstrecken bestens gerüstet. Konzeptionsbedingt bietet der Enyaq iV andere Möglichkeiten bei der Raumaufteilung und damit noch mehr Platz für Passagiere und Gepäck bei kompakten Abmessungen. Das Interieur ist komplett neu gestaltet, dabei ist das Design ebenso emotional wie modern. Zusätzlich bietet er modernste Konnektivitäts- und Infotainmentlösungen und typische Simply Clever Ideen. Der erste elektrifizierte SUV des tschechischen Autoherstellers ist 4.648 Millimeter lang, 1.877 Millimeter breit und 1.618 Millimeter hoch. Er verfügt über einen Radstand von 2.765 Millimetern und das Kofferraumvolumen beträgt 585 Liter. Die für ein SUV niedrig angesetzte Ladekante ermöglicht ein müheloses Beladen selbst mit schweren oder sperrigen Gegenständen.

Aerodynamik

In den Einstiegsvarianten treibt ein Heckmotor die Hinterräder an, damit schlägt das Modell technisch die Brücke in die Historie des Automobilherstellers. Bei den leistungsstärkeren Versionen ist vorne ein zweiter Elektromotor verbaut, um das Drehmoment noch effizienter auf die Straße zu bringen. In der stärksten Variante zieht der Enyaq iV bei Bedarf eine Anhängelast bis zu 1.200 kg. Insgesamt sorgen fünf verschiedene Leistungsvarianten und drei Batteriegrößen für nachhaltigen Fahrspaß, antriebsseitig werden dabei je nach Version entweder die Hinterräder oder alle vier Räder angetrieben. Dank der hohen Batterieeffizienz, der rollwiderstandsarmen Reifen (5,9 Promille) und einer für ein SUV herausragenden Aerodynamik (c w ab 0,27). Er bietet drei verschiedene Ladeoptionen. Neben der haushaltsüblichen 230V‑Steckdose mit 2,3 kW Wechselstrom lässt sich das Fahrzeug bequem zu Hause über Nacht an Wallboxen mit bis zu 11 kW aufladen. Je nach Batteriegröße dauert der Ladevorgang sechs bis acht Stunden. Als dritte Ladeoption lässt sich das Fahrzeug an Schnellladesäulen mit Gleichstrom und mit bis zu 125 kW Ladeleistung anschließen. Hier lädt die Batterie des Enyaq iV im Idealfall innerhalb von lediglich 40 Minuten* von 10 auf 80 Prozent auf.

iV-Familie

Mit dem Enyaq iV setzt Škoda seinen Weg in die Elektromobilität fort, der Ende 2019 mit dem CitigoeiV und dem Superb iV begann. Zwischen 2019 bis Ende 2022 sind im Rahmen der Modelloffensive mehr als zehn elektrifizierte iV-Modelle geplant. Damit startet Škoda genau zum richtigen Zeitpunkt in die E-Mobilität, 125 Jahre nach Unternehmensgründung wird sie zu einem zentralen Bestandteil der Škoda DNA: Inzwischen bieten elektrifizierte Fahrzeuge alltagstaugliche Reichweiten zu erreichbaren Preisen und die Ladeinfrastruktur verbessert sich stetig.

