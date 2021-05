Škoda Fabia – Blick aufs Interieur

Einen ersten Blick aufs Interieur des neuen Škoda Fabia gewährt eine Designskizze. Rechtzeitig vor der offiziellen Präsentation. Der flotte kleine Tscheche hat mehr Platz als bisher und übernimmt das aus dem Octavia bekannte Interieurkonzept. Die symmetrisch aufgebaute Instrumententafel mit dem zentralen, freistehenden Display. Eine farbige horizontale Dekorleiste betont die Breite des Innenraums. Über den Touchscreen lassen sich die modernen Infotainmentsysteme und viele Fahrzeugfunktionen steuern. Das auf Wunsch erhältliche digitale Kombiinstrument ist individuell konfigurierbar.

Der Blick aufs Interieur des Škoda Fabia zeigt, dass der unter dem Display liegende Einsatz Stilelemente des Kühlers aufgreift. Die großen Luftauslässe setzen genauso Akzente wie farbige Applikationen an der Mittelkonsole. Und an den Türgriffen. Oder auch die neu gestalteten verchromten Türöffner. Eine Designskizze zeigt einen markanten „Fabia“-Schriftzug seitlich am Instrumententräger.

