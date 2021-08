Škoda Fabia – Clever wie ein Großer

Auch beim neuen Škoda Fabia sind wieder viele markentypische Detaillösungen an Bord, er ist clever wie ein Großer. Unter anderem ein abnehmbarer Becherhalter zwischen den Vordersitzen. Oder Klassiker aus anderen Škoda-Modellen. Wie der Eiskratzer in der Tankklappe mit Messskala für die Reifenprofilkontrolle. Und der Parktickethalter an der A-Säule und der Regenschirm in der Fahrertür.

Fünf „Simply Clever“-Ideen im Fabia sind erstmals überhaupt in einem Škoda zu finden. Neben dem bereits erwähnten abnehmbaren Becherhalter gehört dazu ein Ablagefach an der Seitenwand des Kofferraums, das sich bei Bedarf ausziehen lässt.

Passagiere im Fond können in einer Box auf dem Mitteltunnel, die genau zwischen Mittelkonsole und Rücksitzbank passt, Kleinteile sicher verstauen. Zu den neuen Features gehört auch eine Sonnenblende, die als Zubehör für das optionale Panoramadach erhältlich ist. Und schließlich sorgt im Ablagefach der Mittelkonsole ein neuer Befestigungsclip plus Gummizug als Stifthalter für Ordnung. Der Haken dabei: bis auf Letzteres sind alle Features nur gegen Aufpreis zu haben.

Auch einige Details aus den höheren Modellreihen sind nun erstmals im neuen Škoda Fabia zu haben, deswegen ist er clever wie ein Großer. Dazu zählen die Multifunktionstasche unter der Gepäckraumabdeckung. Als Ablage für Mäntel und Jacken. Die Phonebox zum induktiven Laden der Smartphones. Eine umklappbare Beifahrersitzlehne. Leseleuchten im Fond oder die Taschen für Smartphones an den Rückenlehnen der Vordersitze. Im Handschuhfach schaffen jetzt Karten- und Münzfächer Ordnung. In der Ausstattungslinie Style ist der USB-C-Anschluss am Innenspiegel auf Wunsch erstmalig erhältlich. Ebenfalls optional erhältlich: Ein Ladekantenschutz, der sich bei geöffneter Heckklappe herausklappen lässt. Dank Reflektoren bietet er mehr Sicherheit beim Beladen des Fahrzeugs.

