Skoda Fabia – frisches Design & Technik-Update

Skoda Fabia – frisches Design & Technik-Update. Skoda präsentiert auf dem Internationalen Auto Salon 2018 in Genf den umfangreich überarbeiteten Skoda Fabia. Neben der Front- und Heckansicht wurde auch das Interieur neu gestaltet. Ab sofort sind LED Scheinwerfer und LED-Heckleuchten ebenso an Bord (optional) wie zusätzliche Fahrerassistenzsysteme. Skoda Connect und ein erweitertes Angebot an ‚Simply Clever‘-Details runden das Fahrerlebnis ab.

Das modifizierte Design des Front- und Heckstoßfängers und die Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer mit neuen Konturen sorgen für das attraktive Erscheinungsbild. Erstmals werden für den Skoda Fabia LED-Scheinwerfer sowie LED-Heckleuchten optional angeboten. Das Angebot an Leichtmetallrädern wurde unter anderem um 18 Zoll große Räder für das Kurzheckmodell erweitert. Zur edleren Anmutung im Innenraum tragen das neu gestaltete Kombiinstrument, neue Dekorleisten für die Armaturentafel und zweifarbige Oberflächen für Sitze bei.

Mit der Erweiterung des Angebots an Fahrerassistenzsystemen überträgt Skoda einmal mehr fortschrittliche Technologie aus höheren Fahrzeugklassen in das Kleinwagensegment. Während der Spurwechsel-Assistent beim Fahren auf mehrspurigen Straßen vor Fahrzeugen warnt, die sich im toten Winkel bewegen, überwacht der Auspark-Assistent (Rear Traffic Alert) das Geschehen hinter dem Fahrzeug und warnt optisch und akustisch vor Kollisionen beim Zurücksetzen. Außerdem ist künftig der Fernlicht-Assistent erhältlich.

Ein 6,5 Zoll großes Display gehört zum Ausstattungsumfang des neuen Infotainmentsystems Swing Plus. Mit ihm lassen sich auch die Konnektivitätsfunktionen wie SmartLink oder eine Bluetooth-Anbindung für das Smartphone nutzen.

Die Auswahl der ‚Simply Clever‘-Features wird in dem Skoda Fabia nun nochmals erweitert. Auf Wunsch stehen im Fond zwei USB-Anschlüsse zur Verfügung. Der Gepäckraum verfügt optional über einen doppelseitig benutzbaren Bodenbelag. Im Seitenfach des Kofferraums des Skoda Fabia Combi befindet sich eine herausnehmbare LED-Taschenlampe.