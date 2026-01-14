Skoda feiert 125 Jahre Motorsport

Skoda feiert 125 Jahre Motorsport – Mit dem Motorradrennen Rennen Paris – Berlin begann bei Skoda – damals noch Laurin & Klement – im Jahr 1901 der Motorsport. Zur Feier des 125-jährigen Jubiläums werden alle Fabia RS Rally 2 für den Kundensport mit Zusatzausstattung ausgeliefert.

Dazu gehören eine Polycarbonat-Heckscheibe, Querstrebenabdeckungen für Schotter und Asphalt, eine zusätzliche Tasche für die Zusatzbeleuchtung – sofern diese Zusatzbeleuchtung geordert wurde, sechs Magnesium-OZ-Felgen in Sonderfarbe, die Verkabelung der Zusatzscheinwerfer, ein aktualisiertes zentrales Bedienpanel, eine „125 Years“-Begrüßungsanzeige und Manschetten für die Gleichlaufgelenke.

Abgerundet wird das Jubiläumspaket durch Aufkleber im „125 Jahre”-Design, ein neues Logo auf der Fronthaube in Unique Dark Chrome, eine Plakette im Innenraum und eine Stoff-Fahrzeugabdeckung mit dem Logo „125 Jahre Skoda Motorsport”. Darüber hinaus erhält jeder Käufer eines neuen Skoda Fabia RS Rally 2 in diesem Jahr eine Auswahl an Merchandising-Artikeln.

Skoda wird das Motorsport-Jubiläum bei verschiedenen Veranstaltungen und Anlässen feiern. Los geht es mit dem Saisonauftakt bei der Rallye Monte-Carlo, mit einer speziellen 125-Jahre-Lackierung des Fabia RS Rally 2. Im vergangenen Jahr gewannen Fahrer des Skoda unter anderem den WRC2-Teamtitel in der Rallye-Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft, die Middle East Rally Championship und Asia-Pacific Rally Championship. Darüber wurden mit dem Fabia 20 nationale Meisterschaften sowie zahlreiche nationale Sub-Meisterschaften gewonnen.