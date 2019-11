Škoda goes Elektrisch

Škoda geht den Weg der Elektrifizierung innerhalb des Unternehmens mit.

Der Škoda Superb iV und der Škoda Citigo eiV sind die ersten elektrifizierten Serienmodelle in der 124-jährigen Unternehmensgeschichte. Das Flaggschiff Superb kombiniert als Plug-in-Hybridantrieb einen effizienten Benzinmotor mit einem Elektromotor und kann bis zu 57 Kilometer (WLTP-Zyklus) lokal emissionsfrei fahren. Der Citigo eiV ist der erste rein elektrische Škoda und ausschließlich lokal emissionsfrei unterwegs. Der 61 kW starke Elektromotor sorgt für flotte Fahrleistungen, die praxisnahe Reichweite beträgt bis zu 260 Kilometer (WLTP-Zyklus).

930 Kilometer Gesamtreichweite mit dem Superb iV

Der Elektromotor leistet 85 kW, der 1,4TSI entwickelt 115kW / 156PS. Gemeinsam generieren beide Antriebe eine Systemleistung von 160kW / 218PS bei einem CO 2 -Ausstoß von weniger als 35 g/km. Mit einer komplett geladenen Batterie und 50 Litern Benzin im Tank schafft er bis zu 930Kilometer ohne Zwischenstopp. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 37 Ah und einen Energiegehalt von 13 kWh. Der großzügige Kofferraum fasst 485 Liter, beziehungsweise 510 Liter beim Superb iV Combi. Die Außenabmessungen sind identisch mit den übrigen Superb-Modellen: 4.869 Millimeter lang, 1.864 Millimeter breit und 1.469 Millimeter hoch. Der Superb iV Combi ist mit 4.862 Millimetern sieben Millimeter kürzer und mi t1.477Millimetern acht Millimeter höher als die Limousine.

Der Škoda Citigo e-iV

124 Jahre nach seiner Gründung startet Škoda mit dem Citigo e-iV in die Elektromobilität: Der viersitzige Kleinstwagen wird ausschließlich von einem 61 kW starken Elektromotor angetrieben und ist damit das erste rein elektrische Serienfahrzeug der Unternehmensgeschichte. Der Kleinstwagen passt besonders als Elektroauto perfekt in moderne Städte und bietet auf 3.597 Millimetern Länge und 1.645 Millimetern Breite Platz für bis zu vier Personen. Der Kofferraum fasst mindestens 250 Liter, durch das Umlegen der Rücksitzlehnen wächst das Volumen auf 923 Liter. Wenn die Lithium-Ionen-Batterie komplett geladen ist, verfügt er über eine praxisnahe Reichweite von bis zu 260 Kilometern im WLTP-Zyklus. Der Elektromotor leistet 61 kW und treibt die Vorderräder an. Das maximale Drehmoment von 212 Nm steht, typisch für Elektromotoren, sofort und ohne Verzögerung bereit. Die 60-Ah-Lithium-Ionen-Batterie hat einen Energiegehalt von 36,8 kWh und ist platzsparend in den Fahrzeugboden eingebaut. An einer 40-kW-Gleichstrom-Schnellladestation mit CCS (Combined Charging System) lässt sich die entladene Batterie innerhalb von einer Stunde zu 80 Prozent wieder aufladen. An einer Wallbox mit 7,2 kWh Wechselstrom dauert das Laden auf 80 Prozent 4:15 Stunden. Alternativ kann der Akku an einer haushaltsüblichen 2,3-kWh-Steckdose in 12:43 Stunden bequem über Nacht aufgeladen werden.

