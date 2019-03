Škoda in Genf – elektrisch, innovativ, emotional

Auf dem Autosalon in Genf gibt sich Škoda elektrisch, innovativ und emotional. Škoda präsentiert die ganze Bandbreite seiner Mobilitätsdienstleistungen.

Breites Portfolio

Die Konzeptstudie VISION iV gibt einen konkreten Ausblick auf den ersten reinen E-Škoda. Mit dem neuen Kamiq erweitern die Tschechen ihre erfolgreiche SUV-Familie in Richtung City-SUV. Der Scala wiederum definiert die Škoda-Kompaktklasse komplett neu. Auch die neueste Version des Škoda Fabia R5, erfolgreichstes Rallye-Fahrzeug der Marke, präsentiert sich in Genf.

Mit dem elektrischen Zweiradkonzept KLEMENT zeigt Škoda ein neues Mobilitätsangebot für die Stadt. Damit spannt man den Bogen zu den Ursprüngen. Die Historie nahm vor 124 Jahren mit den Gründervätern Václav Laurin und Václav Klement ihren Anfang. Mit der Produktion von Fahrrädern.

Škoda VISION iV

Die Konzeptstudie basiert als erstes Škoda-Fahrzeug auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) des VW-Konzerns. Sie besticht mit athletisch gezeichneter, aerodynamischer Karosserie und bietet Škoda-typisch viel Platz im Innenraum. Zwei Elektromotoren – einer an der Vorder- einer an der Hinterachse – übernehmen den emissionsfreien Vortrieb und machen die VISION iV zum Allradler. Die Reichweite: bis zu 500 Kilometern nach WLTP.

City-SUV Kamiq

Der Dritte in der SUV-Riege (nach Kodiaq und Karoq) rundet das erfolgreiche SUV-Portfolio nach unten ab. „Kamiq“ stammt aus der Inuit-Sprache und steht für etwas, das in jeder Situation perfekt passt. Mit eigenem Charakter. Das City-SUV Kamiq verbindet SUV-Vorzüge mit stylishem Offroad-Auftritt und der Agilität eines Kompaktfahrzeugs. Plus emotionales Design, modernste Assistenz- und Infotainmentsysteme. Und das großzügige Raumangebot des Kamiq erfüllt Ansprüche von Familien und Lifestyle-orientierten Kunden.

Škoda Scala

Škodas neue Kompaktklasse. Hohe Funktionalität, Connectivity und emotionalem Design. Der Scala bietet viel aktive und passive Sicherheit. Scheinwerfer und Heckleuchten in Voll-LED-Technik. Viel Platz für Passagiere und Gepäck. Und fünf effiziente Motoren von 66kW/90 PS bis 110 kW/150 PS. Der Marktstart: Zweites Quartals 2019.

Fabia R5

Škoda Motorsport präsentiert die nächste Ausbaustufe des Škoda Fabia R5. Das erfolgreichste Rallye-Fahrzeug der Marke erhält ein Upgrade. Es übernimmt Designelemente der 2019er Serienversion, außerdem hat man es technisch optimiert. Der überarbeitete Fabia R5 wird nach der Homologation ab voraussichtlich Mitte 2019 vom ŠKODA Werksteam eingesetzt und ist auch für Kundenteams erhältlich.

Zweiradkonzept KLEMENT

Das futuristische Zweiradkonzept als ökologische Alternative zum Automobil in der Mikromobilität. Mit elektrischem Hecknabenmotor und integrierter Bremsenergierückgewinnung beschleunigt das Zweirad auf 45 km/h. Zwei Batterien ermöglichen über 60 km Reichweite. KLEMENT ist voll vernetzt. Per App kann der aktuelle Ladezustand angezeigt werden. Ein räumlich eingegrenzter Einsatzbereich ist programmierbar.

