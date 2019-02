Skoda Kamiq – SUV Nummer drei

Mit dem Skoda Kamiq bringen die Tschechen SUV Nummer drei an den Start. Beim Genfer Automobilsalon zeigt man erstmals den kleinen Bruder von Kodiaq und Karoq. Auch der jüngste und kleinste aus dem SUV-Triumvirat – der Skoda Kamiq – wird sich großer Beliebtheit erfreuen.

Kompakter Crossover

Mit einer Länge von 4,21 m tritt der Skoda-Crossover gegen so erfolgreiche Modelle wie Nissan Juke, Renault Capture, VW T-Cross oder Peugeot 2008 an. „Mit dem Skoda Kamiq runden wir unsere erfolgreiche SUV-Palette in Europa nach unten ab“, so Skoda-Vorstand Bernhard Maier. Wie der technische Zwilling VW T-Cross ist auch der Skoda Kamiq nur mit Frontantrieb zu bekommen. Er punktet daher eher mit rustikalem Auftreten und seiner erhöhten Sitzposition. Das gute Platzangebot ist neben dem Design einer der Kernpunkte des Skoda Kamiq.

Er hat unter anderem vorne und hinten eine Sitzheizung im Angebot. Das fehlt selbst bei so manchem Premiummodell. Beheizen kann im Skoda Kamiq auch das Lenkrad und die Windschutzscheibe. Der Innenraum gibt sich aufgeräumt, schlicht und zeitgemäß. Der Laderaum lässt sich von 400 auf bis zu 1.395 Liter erweitern. Optional ist unter anderem die Rückenlehne des Beifahrersitzes umklappbar.

Das Motorenangebot

Zum Start gibt es für den Skoda Kamiq fünf Triebwerke. Das Spektrum reicht von 95 bis 150 PS. Das Einstiegsmodell ist der Kamiq 1.0 TSI mit 70 kW/95 PS und einem Drehmoment von 175 Nm. Auf Wunsch gibt es das gleiche Triebwerk mit 115 PS, 200 Nm und einem Sechsganggetriebe oder einem 7-Gang-DKG. Topmodell ist ein 1,5 Liter Turbovierzylinder mit 110 kW/150 PS und 250 Nm. Ein Vierzylinder-Diesel 1.6 TDI leistet 85 kW/115 PS. Auch im Repertoire, eine 90 PS starke Erdgasversion.

Der Skoda Kamiq ist serienmäßig mit verschiedenen Assistenzsystemen wie Frontradar oder Spurhalteassistent ausgestattet. Optional unter anderem Rückfahrkamera, Müdigkeitserkennung, bis zu neun Airbags, Einparkhilfe oder ein Totwinkel- und Rückfahrwarner.

