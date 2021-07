Škoda Kodiaq – Ein umfassendes Update

Škoda hat seinem großen SUV Kodiaq ein umfassendes Update verpasst. Mit markanterem Design. Und erstmals erhältlichen LED-Matrix-Scheinwerfer und ergonomischen Sitzen mit Belüftung und Massagefunktion. Ein neuer, leistungsstärkerer TSI-Motor für das sportliche Top-Modell Kodiaq RS erweitert die Palette effizienter EVO-Motoren. Das auf Wunsch siebensitzige Kodiaq ist in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style sowie als Sportline und RS zu haben.

Thomas Schäfer, Škoda-Vorstandsvorsitzender: „Wir haben den Kodiaq gezielt weiterentwickelt. Er bietet jetzt noch mehr Komfort. Noch effizientere Motoren und ein frisches, markantes Design. So wird der Kodiaq seine Erfolgsgeschichte fortschreiben.“

Optische Präsenz, LED-Matrix-Scheinwerfer auf Wunsch

Das umfassende Update des Škoda Kodiaq kennzeichnet eine weiterentwickelte SUV‑Designsprache. Einsätze in Alu-Optik an Front- und Heckschürze betonen den robusten Auftritt in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style. Die neue Frontpartie mit dem hexagonalen, aufrechter stehenden Grill sorgt für eine noch stärkere optische Präsenz. Die schlankeren, dynamischeren Frontscheinwerfer verfügen jetzt serienmäßig über LED-Technologie. Und erstmals sind auf Wunsch auch als LED-Matrix-Scheinwerfer erhältlich. Die 19 Zoll und 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen für den Kodiaq RS verfügen über abnehmbare Aero-Radkappen. Die tragen zur Verbesserung der Aerodynamik bei. Den Luftwiderstand senken außerdem spezielle Aero-Räder. Im Zusammenspiel mit neu gestalteten Stoßfängern sowie einem neuen, in hochglänzendem Schwarz lackierten Heckspoiler und seitlichen Finlets an der Heckscheibe.

Interieur: Mehr Nachhaltigkeit, optionale ergonomische Sitze

Ein umfassendes Update erfuhr der Škoda Kodiaq auch beim Interieur. Da setzen neue Dekorleisten, zusätzliche Kontrastnähte und erweiterte Funktionen der LED-Innenraumbeleuchtung neue optische Akzente. Außerdem sind auf Wunsch erstmals vielfach elektrisch einstellbare ergonomische Sitze mit Bezügen aus perforiertem Leder, Belüftung und Massagefunktion erhältlich. Die für die Ausstattungslinien Ambition und Style optional erhältlichen Eco-Sitze verfügen über hochwertige, nachhaltige Sitzbezüge. Aus tierfreien, recycelten Materialien.

Infotainment, Assistenzsysteme

Optional ist ein digitales Kombiinstrument, das sogenannte „Virtual Cockpit“, erhältlich. Es verfügt über ein 10,25-Zoll-Display und bietet fünf verschiedene, individuell konfigurierbare Grundansichten. In einem überarbeiteten Design. Weiter verbessert ist auch das optionale CANTON Soundsystem mit einer Ausgangsleistung von insgesamt 625 Watt. Neben dem Zentrallautsprecher in der Instrumententafel und dem Subwoofer im Kofferraum bietet es nun zehn Lautsprecher. Die beiden neuen Lautsprecher in den vorderen Türverkleidungen sind mit einem Chromring umrandet.

Die breite Palette der Assistenzsysteme umfasst jetzt optional einen erweiterten Proaktiven Insassenschutz. Der registriert drohende Kollisionen bereits vorab und reagiert dank Radarsensoren am Heck jetzt auch, wenn nachfolgende Fahrzeuge auffahren könnten. Der Travel-Assistent fasst mehrere Assistenzsysteme zusammen. Unter anderem die automatische Distanzregelung mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung. Den Spurhalte-Assistent mit adaptiver Spurführung und eine verbesserte Verkehrszeichenerkennung.

Neuer Motor im RS

Das sportliche Top-Modell RS hat der tschechische Automobilhersteller weiter geschärft. Antriebsseitig kommt statt des bisherigen Biturbo-Dieselmotors nun ein neuer, leistungsstärkerer TSI-Benziner mit 180 kW/245 PS zum Einsatz. Das Aggregat ist über 60 Kilogramm leichter und sorgt für bessere Fahrleistungen. Wie die weiteren vier Triebwerke – zwei Benziner mit 110 kW /150 PS und 140kW/190 PS sowie zwei Diesel mit 110 kW/150 PS und 147 kW/200 PS – gehört auch der 2,0-Liter-Motor aus dem Kodiaq RS zur neuen, effizienteren und schadstoffärmeren EVO-Motorengeneration aus dem Volkswagen Konzern.

Der Preis des neuen Škoda Kodiaq: ab 30.340,-

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp