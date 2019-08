Škoda Kodiaq RS mit ABT-Power

Mit Abt-Power hat der Škoda Kodiaq RS jetzt noch mehr Kraft. Schon das Serienmodell ist ein echter Rekordhalter. Auf der Nürburgring-Nordschleife. Rennfahrerin und Ring-Expertin Sabine Schmitz bezwang im Kodiaq RS – angetrieben vom Vierzylinder-Biturbo-Diesel mit 176 kW/240 PS und einem Drehmoment von 500 Nm – die Grüne Hölle in 9:29,84 Minuten. Absolute Bestzeit für siebensitzige SUVs. Abt verpasst dem schnellen Skoda nun ein Performance-Upgrade und pusht den Antrieb auf starke 199 kW/270 PS und 540 Nm Drehmoment.

In Zahlen bedeutet das für den Motor ein Plus von 30 PS und ein erhöhtes Drehmoment um 40 Nm. Möglich wird das durch die Leistungssteigerung Abt Power mit dem Hightech-Steuergerät Abt Engine Control (AEC). Nach der Performance-Optimierung gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h im Kodiaq RS jetzt in 6,8 anstatt 7,0 Sekunden.

Weiters senken die Abt Fahrwerksfedern das SUV ab. Das kommt dem Fahrverhalten in Kurven zugute und sorgt auch für eine stimmigere Optik. Weiterer Eye-Catcher: 20-Zoll-Felgen vom Typ Abt GR in matt black.

