Škoda Kushaq startet in Indien

Škoda startet in Indien im Werk Chakan in Pune mit der Produktion des Kushaq. Die ersten Fahrzeuge liefert man im Juli an Kunden aus. Der Kushaq ist das erste Serienmodell, das Škoda im Rahmen des Projekts India 2.0 lokal fertigt. Der tschechische Automobilhersteller verantwortet dabei federführend alle Aktivitäten des Volkswagen-Konzerns auf dem Subkontinent. Das SUV basiert auf einer speziell für den indischen Markt entwickelten Version des modularen Querbaukastens. Es hat eine lokale Fertigungstiefe von bis zu 95 Prozent.

Der Name des Mittelklasse-SUV ist aus dem indischen Sanskrit abgeleitet. In der jahrtausendealten, noch heute verwendeten „Sprache der Götter“ bezeichnet das Wort „kushak“ einen König oder einen Herrscher. Weitere Modelle von Škoda und VW auf der MQB-A0-IN-Plattform sollen folgen.

