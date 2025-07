Skoda liefert den 200. Fabia RS Rally 2 aus

Skoda liefert den 200. Fabai RS Rally 2 an einen Kunden ausgeliefert. Das Fahrzeug wurde im Rahmen einer kleinen Zeremonie am Hauptsitz des Teams in Mladá Boleslav offiziell an den tschechischen Fahrer Adam Brezik übergeben. Nach seinem jüngsten Sieg bei der Agrotec Petronas Rallye Hustopece im Juni wird er das Fahrzeug an diesem Wochenende bei der Bohemia Rallye erstmals einsetzen.

rst vor einem Jahr hatte Skoda den 100. Rally 2 ausgeliefert, der 2022 eingeführt wurde. Es ist die dritte Generation des erfolgreichen Rallyeautos. In den vergangenen zehn Jahren erzielte der Fabia Rally mehr als 7500 Podiumsplatzierungen erzielt und acht Weltmeistertitel in der WRC2-Kategorie.

Um den Wettbewerbsvorsprung zu halten, hat die Motorsportabteilung von Skoda im Frühjahr 2025 das „Packet 25“ eingeführt. Neben mehr Komfort und Haltbarkeit gehören zu den wichtigsten Änderungen ein optimierter Abgaskrümmer, der den Energiebedarf für den Gasaustausch im Zylinder um 27 Prozent reduziert. Zusätzliche Modifikationen an der Abgasanlage reduzieren das Gesamtgewicht und sorgen in Verbindung mit einer aktualisierten Motorsteuerungssoftware für eine deutlich höhere Leistungsübertragung an die Räder und einen noch kernigeren Motorklang. hak/aum