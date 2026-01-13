Skoda Maxi e-SUV – Aus Skoda-Studie Vision 7S wird Skoda Peaq

Skoda Maxi e-SUV – Aus Skoda-Studie Vision 7S wird Skoda Peaq – Man setzt mit dem neuen Peaq einen klaren Meilenstein auf dem Weg in die elektrische Zukunft und knüpft direkt an die mutige Konzeptstudie Vision 75 an. Die Vision 75, erstmals als Ausblick auf die nächste Generation vollelektrischer Škoda-Modelle präsentiert, zeigte eine kraftvolle, moderne Interpretation der Marke – mit klaren Proportionen, einem minimalistischen, funktionalen Innenraum und einer fortschrittlichen Designsprache, die sich an der „Modern Solid“-Philosophie orientiert. Diese Elemente prägen nun den Serien-Peaq, der als Ausdruck von Effizienz, Nachhaltigkeit und technischer Reife gilt.

Der Peaq vereint Alltagstauglichkeit und Zukunftsvision: Er übernimmt die markanten Proportionen, das aerodynamisch optimierte Karosseriedesign und das reduzierte Cockpitkonzept der Studie. Unter der Hülle steckt ein rein elektrischer Antrieb, der effiziente Fahrleistungen mit hoher Reichweite kombinieren soll – ein klares Signal, dass Škoda seine elektrifizierte Modellpalette konsequent ausbaut. Zugleich setzt der Peaq auf neue Materialien und eine neu gestaltete Nutzeroberfläche, die Komfort und intuitive Bedienung in den Mittelpunkt stellen.

Mit dem Peaq übersetzt man die Vision 75 in ein seriennahes Fahrzeug, das die künftige Designsprache und technologische Richtung der Marke maßgeblich prägen dürfte – ein Schlüsselmodell für die kommenden Jahre der Elektromobilität.