Škoda – Neuer Finanzvorstand

Christian Schenk ist neuer Finanzvorstand bei Škoda. Exakt: Vorstand für Finanzen und IT. Er folgt auf Klaus-Dieter Schürmann. Der übernimmt nach fünf Jahren wie geplant neue Aufgaben im Volkswagen-Konzern.

Christian Schenk war zuletzt Vorstand für Finanzen, IT und Recht bei der MAN Truck & Bus SE. Der Diplom-Volkswirt begann er seine berufliche Laufbahn 1999 bei der Volkswagen AG in Wolfsburg. Von 2003 bis 2006 arbeitete er als Leiter der Konzernrevision für Europcar in Frankreich. Im Anschluss wechselte er als Head of Central Finance zum VW-Konzernimporteur nach Großbritannien.

Dann übernahm Schenk bei Volkswagen Pkw in Wolfsburg leitende Positionen. In den Abteilungen Ergebnis und Finanzierung sowie finanzielle Gesamtplanung. Von 2016 bis 2019 verantwortete er das Controlling der Marke. Vor zwei Jahren wurde er zum Finanzvorstand der MAN SE ernannt. Und zum Vorstand für Finanz, IT und Recht von MAN Truck & Bus SE. Durch die Verschmelzung von MAN mit der VW-Lkw-Gruppe Traton ist das zusätzliche Vorstandsamt bei MAN SE ebenfalls beendet.

