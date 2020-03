Škoda – Neustes Azubi Concept Car

Der Countdown für das siebte Škoda Azubi Concept Car läuft: 2020 beteiligen sich 20 Studenten der Škoda Akademie an dem ambitionierten Projekt und haben sich für die Entwicklung und den Bau einer offenen Spider-Version des Kompaktmodells Scala entschieden.

Škoda Berufsschule

Im Rahmen eines Workshops bei Škoda Design in Mladá Boleslav trafen die Teilnehmer Chefdesigner Oliver Stefani und brachten mit ihm und seinem Team ihre ersten Ideen auf Papier. Das siebte Azubi Car, das die Studenten nach dem Entwurf auch selbst bauen, trägt bisher noch keinen Namen und wird Anfang Juni der Öffentlichkeit präsentiert. Das Projekt unterstreicht bereits zum siebten Mal in Folge den hohen Standard sowie den starken Praxisbezug der Ausbildung an der traditionsreichen Škoda Berufsschule, die bereits seit mehr als 90 Jahren besteht. Mit großem Engagement und viel Kreativität arbeiten seit einigen Monaten 20 Auszubildende am siebten Azubi Concept Car, einer Spider-Variante des Scala. Bei der Umsetzung dieses Projekts erhalten die Nachwuchskräfte am Stammsitz in Mladá Boleslav Unterstützung von Ingenieuren und erfahrenen Mitarbeitern aus den Bereichen Technische Entwicklung, Design und Produktion.

Dabei dient der Ende 2018 vorgestellte Scala den Auszubildenden in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt als Basis für das Azubi Car. Die klaren Linien und emotionalen Formen des Kompaktmodells sollen auf Wunsch der Studenten beim Spider noch mehr zur Geltung kommen und die Dynamik des Fahrzeugs unterstreichen.

Eine wichtige Station auf dem Weg zur offiziellen Präsentation des bisher noch nicht benannten Einzelstücks im Juni 2020 war der Besuch der Berufsschüler bei Design in Mladá Boleslav. Dort durften sie Chefdesigner Oliver Stefani und seinem Team bei der täglichen Arbeit über die Schulter schauen und mit Unterstützung der Experten selbst ihre ersten eigenen Zeichnungen des nächsten Azubi Cars anfertigen. „Das Zeichnen ist trotz des wachsenden Einsatzes von Computern und Simulationen immer noch ein essenzieller Teil der Arbeit von Automobildesignern. Mit jedem Strich wird aus einer Idee etwas Reales. Eine Skizze ist der erste von sehr vielen Schritten auf dem langen und spannenden Weg zu einem neuen Auto“, erläutert Oliver Stefani, Leiter von Škoda Design.

Tradition seit 2014

Bei ihren ersten Entwürfen und Skizzen erhielten die Studenten Hilfe und wertvolle Tipps der Mitarbeiter von Design und beeindruckten die Profis mit ihrem Enthusiasmus und ihrer Neugier. „Alle Teilnehmer haben von Anfang an große Begeisterung und Entschlossenheit gezeigt. Ihre Skizzen sind wirklich beeindruckend, das Konzept gefällt mir sehr“, sagt Jiří Hadaščok, Koordinator Exterieurdesign bei Škoda.

Das jährlich stattfindende Projekt demonstriert die hohe Qualität und den starken Praxisbezug der Ausbildung an der seit mehr als 90 Jahren bestehenden Berufsschule in Mladá Boleslav. Ein Konzeptfahrzeug zu entwerfen und anschließend auch eigenhändig zu bauen, ist für alle Teilnehmer der Höhepunkt ihrer Lehrzeit. „Wir alle freuen uns sehr, Teil dieses Projekts zu sein. Wo sonst bekommt man bereits als Auszubildender die Chance, seine eigenen Ideen und Visionen in ein Auto einzubringen und es dann tatsächlich auch selbst zu bauen? Bereits das Zeichnen unserer ersten Skizzen hat unglaublich viel Spaß gemacht und wir haben von Oliver Stefani und seinem Team sehr viel gelernt“, sagt Auszubildender Vojtěch Špitálský.

Die Tradition des Azubi Cars besteht seit 2014. Schüler der Škoda Berufsschule in Mladá Boleslav dürfen seitdem jedes Jahr ein spektakuläres Konzeptfahrzeug planen, entwickeln und selbst bauen. Jedes einzelne dieser Konzeptfahrzeuge veranschaulicht die Kreativität und das Engagement der Nachwuchskräfte.

