Škoda nimmt Enyaq iV-Fertigung wieder auf

Škoda nimmt nach mehrwöchiger Unterbrechung die Enyaq iV-Fertigung im Stammwerk in Mladá Boleslav wieder auf. Zu Beginn sollen rund 1.000 Einheiten pro Woche vom Band fahren. Danach will man die Kapazität sukzessive weiter erhöhen. Grund für den Fertigungsstopp waren Lieferengpässe bei Kabelsträngen aus der Ukraine. Inzwischen hat Škoda die Versorgung mit den entsprechenden Bauteilen vorerst wieder sichergestellt. Nähere Angaben machte Škoda nicht. Langfristig will das Werk in Tschechien bis zu 370 Enyaq iV und Enyaq Coupé iV pro Tag fertigen.

