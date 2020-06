Škoda – Simply-Clever für Autoreisende

Urlaub „daheim“ ist für viele Reisende dieses Jahr die Devise. Škoda bietet für mehrere eigene Modelle, aber auch für Fahrzeuge anderer Marken. ein Campingzelt an, das ohne Gestänge auskommt, sich platzsparend verstauen und blitzschnell errichten und wieder abbauen lässt. So bauen die Tschechen die „Simply Clever“-Lösung der Tschechen weiter aus.

Das Zelt wird mit einer mitgelieferten Luftpumpe in Form gebracht. Es lässt es sich direkt ans Auto andocken. Zusätzlichen Stauraum und Platz für die ganze Familie bietet das optionale Anbauzelt, das sich auf beiden Seiten des Hauptzelts installieren lässt. Eine Schlafkabine für das Anbauzelt bietet ein Plus an Komfort. Das Zelt kann allein stehen, sodass die Zeltler ihr Fahrzeug nutzen können. Das Zelt kostet um die 759 Euro, das Anbauzelt 255 Euro und die Schlafkabine 94 Euro. Škoda-Händler bieten ein Komplettset mit Hauptzelt, Anbauzelt, Schlafkabine und Lackschutzfolie für einen Paketpreis von ca. 1049 Euro.

