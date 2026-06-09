Skoda startet mit der Produktion des Epiq

Skoda startet mit der Produktion des Epiq – Man hat im spanischen Volkswagen-Werk Navarra in Pamplona mit der Produktion des Epiq begonnen. Es ist das zweite europäische Modell der Marke, das außerhalb Tschechiens gebaut wird. Das Unternehmen hält sich damit seine eigenen Produktionskapazitäten für andere stark nachgefragte Fahrzeuge frei.

Der Skoda Epiq gehört in die Reihe der neuen Elektroeinstiegsmodelle des VW-Konzerns wie Cupra Raval und ID Polo. Er wird zu Preisen ab 19.980,-Euro sowie mit Leistungen von bis zu 155 kW/211 PS angeboten. Er bietet eine maximale Reichweite von rund 440 Kilometern.