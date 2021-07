Škoda startete Fabia-Produktion

Škoda startete im Stammwerk Mladá Boleslav die Fabia-Produktion des Neuen. Die vierte Modellgeneration basiert auf dem Modularen Querbaukasten MQB-A0 des VW-Konzerns. Sie bietet neben dem besten Platzangebot in dieser Klasse neue Sicherheits- und Assistenzsysteme.

Erstmals übertrifft der Kleinwagen die Vier-Meter-Marke. Das Kofferraumvolumen, bereits im Vorgänger das größte im Segment, steigt bei der Neuauflage um 50 auf 380 Liter. Und somit auf Kompaktklassenformat. Mit seinem Luftwiderstandsbeiwert von cw 0,28 setzt der neue Fabia einen weiteren Bestwert in seinem Segment. Škoda bietet den Fabia in fünf verschiedenen Motorisierungen an. Mit dem optionalen 50-Liter-Tank erzielt er Reichweiten von mehr als 900 Kilometern im WLTP-Zyklus.

Seit seinem Debüt im Jahr 1999 lieferte Škoda mehr als 4,5 Millionen Einheiten des Kleinwagens an Kunden aus. Damit ist er nach dem Octavia das zweiterfolgreichste Modell der Marke. Der Škoda Fabia entsteht auf der gleichen Fertigungslinie wie die Modellreihen Scala und Kamiq.

